Минские анархисты провели акцию в поддержку политзаключенных

Минские анархисты провели акцию в поддержку политзаключенных1
- 24.12.2017, 14:43
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Активисты призвали освободить политзаключенных Кирилла Алексеева и Дмитрия Полиенко.
Минские анархисты провели акцию солидарности с заключенными анархистами.
В данный момент в заключении находятся Кирилл Алексеев и Дмитрий Полиенко, сообщил читатель сайта Сharter97.org:
«Скоро Новый год и нашим товарищам необходима поддержка!
Поддержать Кирилла можно, написав письмо по адресу:
225413, г. Барановичи, Брестская область.
ул. Брестская 258 В, СИЗО № 6,
Алексеев Кирилл Валерьевич
Писать Димитрию Полиенко можно по адресу:
Могилёвская область, 213800
г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1
ИК-2, 9 отряд»