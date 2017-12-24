Минские анархисты провели акцию в поддержку политзаключенных 1 24.12.2017, 14:43

1,773

Активисты призвали освободить политзаключенных Кирилла Алексеева и Дмитрия Полиенко.

Минские анархисты провели акцию солидарности с заключенными анархистами.

В данный момент в заключении находятся Кирилл Алексеев и Дмитрий Полиенко, сообщил читатель сайта Сharter97.org:

«Скоро Новый год и нашим товарищам необходима поддержка!

Поддержать Кирилла можно, написав письмо по адресу:

225413, г. Барановичи, Брестская область.

ул. Брестская 258 В, СИЗО № 6,

Алексеев Кирилл Валерьевич

Писать Димитрию Полиенко можно по адресу:

Могилёвская область, 213800

г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

ИК-2, 9 отряд»