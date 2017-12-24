Карта рождественских и новогодних ярмарок Минска 2 24.12.2017, 19:27

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В большие выходные и перед Новым годом в Минске работают с десяток праздничных базаров.

Отправиться за подарками не в магазин, а на рождественскую ярмарку — отличный способ наконец-то прочувствовать новогоднее настроение, которое многие пока не уловили. Да и шансы найти действительно оригинальный подарок возрастают: игрушки из войлока, авторская бижутерия, елочные украшения ручной работы и расписные имбирные пряники — вряд ли ваши друзья и родственники обнаружат копию такого подарка в соседнем супермаркете на следующий день после поздравления. Некоторые ярмарки начались еще в первые зимние дни, но пик приходится именно на католическое Рождество: в большие выходные и перед Новым годом в Минске будет работать с десяток праздничных базаров, пишет tio.by.

Кава-какава

24 и 25 декабря с 11.00 до 19.00.

ул. Кирова, 18, гостиница «Президент отель», 1 этаж, зал «Националь»

Ярмарка с забавным названием пройдет 24 и 25 декабря. На одной площадке обещают собрать 150 дизайнеров и мастеров и, конечно же, их продукцию. Даже если ничего из новогодних мелочей не придется вам по вкусу, можно, например, сходить на мастер-класс по новогодней флористике или праздничным прическам, сделать своими руками новогоднюю игрушку или расписать имбирный пряник. Здесь же можно бесплатно сделать бьюти-процедуру, посмотреть модный показ, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой или заглянуть на фотозону. Если просто рождественской атмосферы вам не достаточно, можете попробовать выиграть зимнее путешествие в Европу от организаторов. А еще у ярмарки есть своя группа в «Вконтакте» - можно следить за обновлениями.

Большой новогодний маркет

До 31 декабря, с 10.00 до 22.00

ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9)

На ярмарке можно купить дизайнерские сувениры, праздничные наборы и вязаные изделия, а также нарисовать новогоднюю открытку акварелью, разукрасить пряники и новогодние шары и научиться правильно и стильно сервировать стол. Из интересного также предлагают «премиум коллекцию новогодних елок» и французскую декоративную эко-косметику. Обещают научить красиво упаковывать подарки (заодно можно бесплатно упаковать уже купленное). А еще можно попробовать сделать декупаж баночек с медом, как на картинке.

На ярмарке будет работать детская зона, а также фудкорт от экопроекта «Пастернак»: предлагают фрукты в шоколаде, безглютеновые булочки, безалкогольный глинтвейн и горячее какао.

У ярмарки есть свой сайт и группа в «Вконтакте».

КультРождество

24-25 декабря (с 12.00 до 20.00), 31 декабря (с 12.00 до 15.00)

Культурный центр «Корпус», Машерова, 9

В «Корпусе» организуют барахолку и соберут самых небанальных (по крайней мере, по мнению организаторов) ремесленников и ремесленниц. Среди уже анонсированной продукции - керамика ручной работы, восковые аромапластины, сумки и косметички с вышивкой и натуральные чаи. В программе значатся живая музыка, рождественское кино, эксклюзивная еда и напитки на любой вкус, а также каток во дворе. Фотографии того, что будет на ярмарке, периодически выкладывают в группу в «Вконтакте».

Тем, кто затянет с подарками и на ярмарку не придет, дадут второй шанс: «Для тех, у кого полно забот и все срочно нужно успеть доделать в этом году – мы будем открыты и 31-го декабря, чтобы каждый и каждая успели найти свои подарки своим людям», - сообщают организаторы.

Sarafan market

21-30 декабря: с 10.00 до 22.00. 31 декабря: с 10:00 до 18:00

ТРЦ ARENAcity, пр-т Победителей, 84

На «Сарафан маркете» предлагают традиционные имбирные пряники, мыло ручной работы, игрушки и и сувениры, а также конфеты ручной работы и изделия из натуральных камней и металла. Для детей будет работать фотозона с Дедом Морозом и профессиональным фотографом (с 16.00 до 19.00) и мастер-классы по росписи гипсовых фигурок и елочных игрушек. А взрослым можно будет поучаствовать в лотерее-квесте (с 19.00 до 21.00) или выпить безалкогольного глинтвейна. Что касается соцсетей - у этой ярмарки есть аккаунт в Instagram.

«Зеленый горошек»

24-31 декабря, с 11.00 до 21.30

ТЦ Скала, ул. Глебки, 5

Очень юная и довольно небольшая ярмарка, где будут украшения, необычные свечи, мыло ручной работы, изделия из кожи и льна, блокноты и сумки. Обещают поделиться секретами мастерства. У ярмарки есть аккаунты в «ВКонтакте» и Instagram.

Рождественский маркет в ТЦ OUTLETO

23-30 декабря

ТЦ OUTLETO, ул. Жукова, 44

В «Аутлето» пройдет сразу две новогодних ярмарки: на 1 этаже – выставка работ ремесленников, а на 2 – новогодних подарков. Но в итоге это в любом случае превратится в одну большую предновогоднюю ярмарку, увеличив шансы найти что-то приятно-новогоднее. Продавать будут предметы интерьера, дизайнерские вещи, игрушки, картины, керамику, изделия из дерева и многое другое. А 25 и 30 декабря в 12.00 будут проводиться детские программы.

Калядны кірмаш у «Краме Ў»

До 31 декабря с 11.00 до 21.00, 31 декабря с 11.00 до 17.00

ул. Немига, 5

Галерея «Ў» только недавно переехала, а организаторы уже вовсю развернули активную деятельность: вплоть до 31 декабря (шанс для всех опоздавших) здесь будут продавать украшения и бижутерию, игрушки, сумки и аксессуары. Отличает эту ярмарку от других то, что в «Ў Бюро» можно будет дешевле обычного купить живопись, графику, фото и скульптуры от белорусских мастеров.

Фестиваль-ярмарка «Таямнiцы Майстэрства»

23-24 декабря с 10.00 до 20.00

ТРЦ «E—Сити», ул. Денисовская, 8

На «Таямніцах» можно купить оригинальные подарки и найти себе новое хобби, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов и увидеть детские модные показы. Обещают песни и танцы. А еще гости мероприятия смогут принять участие в «Модной квестории», где придется «померяться» своими знаниями основ моды.

Калядны кірмаш

До 15 января, с 12.00 до 20.00

Площадка возле Дворца спорта и Октябрьская площадь

Желающие попасть на «Калядны кірмаш» могут не торопиться: ярмарка будет работать до середины января. Здесь можно купить игрушки, сувениры и продукцию к праздничному столу. Из вкусного будут драники, шашлыки, выпечка, блины с разными начинками и глинтвейн. А в новогоднюю ночь ярмарка будет работать до 4 утра.

Новогодний кирмаш

До 30 декабря

Дворец искусства, ул. Козлова, 3

Здесь можно будет купить оригинальные игрушки и украшения к Новому году и Рождеству, тематические hand made изделия, авторские подарки и сувениры, а также экологически чистые продукты от фермеров. На ярмарке будет работать Фуд Холл, где можно попробовать различные блюда народов мира, а сладкоежкам обещают шоколадную фабрику. А еще на ярмарке будет большой выбор женской одежды.

Во время ярмарки будет работать благотворительная площадка «Подари ДОБРО на Рождество!».

«Грани таланта»

23 и 24 декабря, с 11.00 до 19:00

ТРЦ «Экспобел», ул. Логойский тракт

Посетители ярмарки найдут здесь украшения и аксессуары, мыло ручной работы, дизайнерские сувениры и подарки ручной работы. Также на ярмарке будут представлены предметы интерьера и авторские куклы.

Предновогодняя ярмарка KaliLaska

Культурный центр «Корпус», пр. Машерова 9,

30 декабря, с 11.00 до 21.00

Эта ярмарка, по признанию организаторов, создана специально для тех, кто откладывает покупку подарка на последний момент. Она пройдет всего один день - 30 декабря. Будут пряничные домики, пушистые елки, винтажные вещички, мандарины и поцелуи под омелой (да-да, так и обещали). Обычно цены на ярмарках «Калиласка» не превышают 30 рублей, но в предновогодний период будут предлагать, например, дизайнерские пледы с картинки за 150 и 240 рублей.