Карта рождественских и новогодних ярмарок Минска

Карта рождественских и новогодних ярмарок Минска2
- 24.12.2017, 19:27
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В большие выходные и перед Новым годом в Минске работают с десяток праздничных базаров.
Отправиться за подарками не в магазин, а на рождественскую ярмарку — отличный способ наконец-то прочувствовать новогоднее настроение, которое многие пока не уловили. Да и шансы найти действительно оригинальный подарок возрастают: игрушки из войлока, авторская бижутерия, елочные украшения ручной работы и расписные имбирные пряники — вряд ли ваши друзья и родственники обнаружат копию такого подарка в соседнем супермаркете на следующий день после поздравления. Некоторые ярмарки начались еще в первые зимние дни, но пик приходится именно на католическое Рождество: в большие выходные и перед Новым годом в Минске будет работать с десяток праздничных базаров, пишет tio.by.
Кава-какава
24 и 25 декабря с 11.00 до 19.00.
ул. Кирова, 18, гостиница «Президент отель», 1 этаж, зал «Националь»
Ярмарка с забавным названием пройдет 24 и 25 декабря. На одной площадке обещают собрать 150 дизайнеров и мастеров и, конечно же, их продукцию. Даже если ничего из новогодних мелочей не придется вам по вкусу, можно, например, сходить на мастер-класс по новогодней флористике или праздничным прическам, сделать своими руками новогоднюю игрушку или расписать имбирный пряник. Здесь же можно бесплатно сделать бьюти-процедуру, посмотреть модный показ, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой или заглянуть на фотозону. Если просто рождественской атмосферы вам не достаточно, можете попробовать выиграть зимнее путешествие в Европу от организаторов. А еще у ярмарки есть своя группа в «Вконтакте» - можно следить за обновлениями.
Большой новогодний маркет
До 31 декабря, с 10.00 до 22.00
ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9)
На ярмарке можно купить дизайнерские сувениры, праздничные наборы и вязаные изделия, а также нарисовать новогоднюю открытку акварелью, разукрасить пряники и новогодние шары и научиться правильно и стильно сервировать стол. Из интересного также предлагают «премиум коллекцию новогодних елок» и французскую декоративную эко-косметику. Обещают научить красиво упаковывать подарки (заодно можно бесплатно упаковать уже купленное). А еще можно попробовать сделать декупаж баночек с медом, как на картинке.
На ярмарке будет работать детская зона, а также фудкорт от экопроекта «Пастернак»: предлагают фрукты в шоколаде, безглютеновые булочки, безалкогольный глинтвейн и горячее какао.
У ярмарки есть свой сайт и группа в «Вконтакте».
КультРождество
24-25 декабря (с 12.00 до 20.00), 31 декабря (с 12.00 до 15.00)
Культурный центр «Корпус», Машерова, 9
В «Корпусе» организуют барахолку и соберут самых небанальных (по крайней мере, по мнению организаторов) ремесленников и ремесленниц. Среди уже анонсированной продукции - керамика ручной работы, восковые аромапластины, сумки и косметички с вышивкой и натуральные чаи. В программе значатся живая музыка, рождественское кино, эксклюзивная еда и напитки на любой вкус, а также каток во дворе. Фотографии того, что будет на ярмарке, периодически выкладывают в группу в «Вконтакте».
Тем, кто затянет с подарками и на ярмарку не придет, дадут второй шанс: «Для тех, у кого полно забот и все срочно нужно успеть доделать в этом году – мы будем открыты и 31-го декабря, чтобы каждый и каждая успели найти свои подарки своим людям», - сообщают организаторы.
Sarafan market
21-30 декабря: с 10.00 до 22.00. 31 декабря: с 10:00 до 18:00
ТРЦ ARENAcity, пр-т Победителей, 84
На «Сарафан маркете» предлагают традиционные имбирные пряники, мыло ручной работы, игрушки и и сувениры, а также конфеты ручной работы и изделия из натуральных камней и металла. Для детей будет работать фотозона с Дедом Морозом и профессиональным фотографом (с 16.00 до 19.00) и мастер-классы по росписи гипсовых фигурок и елочных игрушек. А взрослым можно будет поучаствовать в лотерее-квесте (с 19.00 до 21.00) или выпить безалкогольного глинтвейна. Что касается соцсетей - у этой ярмарки есть аккаунт в Instagram.
«Зеленый горошек»
24-31 декабря, с 11.00 до 21.30
ТЦ Скала, ул. Глебки, 5
Очень юная и довольно небольшая ярмарка, где будут украшения, необычные свечи, мыло ручной работы, изделия из кожи и льна, блокноты и сумки. Обещают поделиться секретами мастерства. У ярмарки есть аккаунты в «ВКонтакте» и Instagram.
Рождественский маркет в ТЦ OUTLETO
23-30 декабря
ТЦ OUTLETO, ул. Жукова, 44
В «Аутлето» пройдет сразу две новогодних ярмарки: на 1 этаже – выставка работ ремесленников, а на 2 – новогодних подарков. Но в итоге это в любом случае превратится в одну большую предновогоднюю ярмарку, увеличив шансы найти что-то приятно-новогоднее. Продавать будут предметы интерьера, дизайнерские вещи, игрушки, картины, керамику, изделия из дерева и многое другое. А 25 и 30 декабря в 12.00 будут проводиться детские программы.
Калядны кірмаш у «Краме Ў»
До 31 декабря с 11.00 до 21.00, 31 декабря с 11.00 до 17.00
ул. Немига, 5
Галерея «Ў» только недавно переехала, а организаторы уже вовсю развернули активную деятельность: вплоть до 31 декабря (шанс для всех опоздавших) здесь будут продавать украшения и бижутерию, игрушки, сумки и аксессуары. Отличает эту ярмарку от других то, что в «Ў Бюро» можно будет дешевле обычного купить живопись, графику, фото и скульптуры от белорусских мастеров.
Фестиваль-ярмарка «Таямнiцы Майстэрства»
23-24 декабря с 10.00 до 20.00
ТРЦ «E—Сити», ул. Денисовская, 8
На «Таямніцах» можно купить оригинальные подарки и найти себе новое хобби, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов и увидеть детские модные показы. Обещают песни и танцы. А еще гости мероприятия смогут принять участие в «Модной квестории», где придется «померяться» своими знаниями основ моды.
Калядны кірмаш
До 15 января, с 12.00 до 20.00
Площадка возле Дворца спорта и Октябрьская площадь
Желающие попасть на «Калядны кірмаш» могут не торопиться: ярмарка будет работать до середины января. Здесь можно купить игрушки, сувениры и продукцию к праздничному столу. Из вкусного будут драники, шашлыки, выпечка, блины с разными начинками и глинтвейн. А в новогоднюю ночь ярмарка будет работать до 4 утра.
Новогодний кирмаш
До 30 декабря
Дворец искусства, ул. Козлова, 3
Здесь можно будет купить оригинальные игрушки и украшения к Новому году и Рождеству, тематические hand made изделия, авторские подарки и сувениры, а также экологически чистые продукты от фермеров. На ярмарке будет работать Фуд Холл, где можно попробовать различные блюда народов мира, а сладкоежкам обещают шоколадную фабрику. А еще на ярмарке будет большой выбор женской одежды.
Во время ярмарки будет работать благотворительная площадка «Подари ДОБРО на Рождество!».
«Грани таланта»
23 и 24 декабря, с 11.00 до 19:00
ТРЦ «Экспобел», ул. Логойский тракт
Посетители ярмарки найдут здесь украшения и аксессуары, мыло ручной работы, дизайнерские сувениры и подарки ручной работы. Также на ярмарке будут представлены предметы интерьера и авторские куклы.
Предновогодняя ярмарка KaliLaska
Культурный центр «Корпус», пр. Машерова 9,
30 декабря, с 11.00 до 21.00
Эта ярмарка, по признанию организаторов, создана специально для тех, кто откладывает покупку подарка на последний момент. Она пройдет всего один день - 30 декабря. Будут пряничные домики, пушистые елки, винтажные вещички, мандарины и поцелуи под омелой (да-да, так и обещали). Обычно цены на ярмарках «Калиласка» не превышают 30 рублей, но в предновогодний период будут предлагать, например, дизайнерские пледы с картинки за 150 и 240 рублей.