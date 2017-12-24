закрыть
24 декабря 2017, воскресенье, 23:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Минском почтили память Винцента Годлевского

1
  • 24.12.2017, 21:25
Винцент Годлевский

Католический священник одним из первых начал служить в храме по-белорусски.

Акция памяти прошла в урочище Благовщина.

24 декабря 1942 года немецкие оккупанты арестовали священника Винцента Годлевского в Красном костеле. Католический священник одним из первых начал служить в храме по-белорусски. Был замучен в концлагере Тростенец под Минском, напоминает «Белсат».

Сегодня его память почтили активисты движения солидарности «Разам», устроив акцию в урочище Благовщина, где отец Годлевский нашел свой покой.

«Завезли его расстрелять потому, что он будучи инспектором белорусских школ создавал подпольную независимую партию. А я здесь потому, что о. Годлевский был отцом-основателем Белорусской Народной Республики и одним из руководителей Белорусской Христианской демократии», – заявил Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета БХД.

Винцент Годлевский был неофициальным руководителем Белорусской независимой партии, ранее вошел в состав Рады БНР, выпускал газету «Белорусский фронт», переводил на белорусский язык Библию и Новый Завет.

В первые годы, после установления креста в 2008 году в урочище Благовщина, силовики жестоко разгоняли акции по чествованию памяти Годлевского. До сих пор минские власти, несмотря на тысячи собранных подписей, не дают разрешения на установку на Красном костеле мемориальной доски.


популярное за неделю