Под Минском почтили память Винцента Годлевского 1 24.12.2017, 21:25

Винцент Годлевский

Католический священник одним из первых начал служить в храме по-белорусски.

Акция памяти прошла в урочище Благовщина.

24 декабря 1942 года немецкие оккупанты арестовали священника Винцента Годлевского в Красном костеле. Католический священник одним из первых начал служить в храме по-белорусски. Был замучен в концлагере Тростенец под Минском, напоминает «Белсат».

Сегодня его память почтили активисты движения солидарности «Разам», устроив акцию в урочище Благовщина, где отец Годлевский нашел свой покой.

«Завезли его расстрелять потому, что он будучи инспектором белорусских школ создавал подпольную независимую партию. А я здесь потому, что о. Годлевский был отцом-основателем Белорусской Народной Республики и одним из руководителей Белорусской Христианской демократии», – заявил Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета БХД.

Винцент Годлевский был неофициальным руководителем Белорусской независимой партии, ранее вошел в состав Рады БНР, выпускал газету «Белорусский фронт», переводил на белорусский язык Библию и Новый Завет.

В первые годы, после установления креста в 2008 году в урочище Благовщина, силовики жестоко разгоняли акции по чествованию памяти Годлевского. До сих пор минские власти, несмотря на тысячи собранных подписей, не дают разрешения на установку на Красном костеле мемориальной доски.