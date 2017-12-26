Гомельский винзавод: Изготовление фруктово-ягодных вин нужно увеличивать 18 26.12.2017, 18:29

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Квоты на изготовление увеличиваются в зависимости от емкости производства.

"Фруктово-ягодные вина делаются без добавления спирта, это не "чернила"", — реагируют на Толочинским винном заводе, когда «Еврорадио» спрашивает об увеличении на 80% квот на изготовление тех самых "не чернил".

Это значит, что в следующем году изготовление этих вин без спирта вырастет на 80%. Но больше пока не нужно, заводы не потянут.

"Квоты на изготовление увеличиваются в зависимости от емкости производства. Пока этих 80% достаточно. Когда мы делаем план развития, мы учитываем и объёмы продаж, чтобы это было соразмерно. Первый год мы попробовали — продали, поэтому увеличили. На следующий год снова планируем больше произвести", — прогнозируют на гомельском винном заводе.

Но квота на изготовление крепленых марочных вин, а также вин улучшенного качества и специальной технологии также увеличивается в следующем году на 5,4%. Так в чем разница между фруктово-ягодными винами и креплеными или "чернилами".

"И то, и то — плодовые вина. Есть вина виноградные, есть плодовые. Плодовые бывают крепленые и не крепленые вина. У нас эти вина делаются без добавления спирта", — говорят на гомельском заводе.

В прошлом году изготовление фруктово-ягодных вин увеличивали на 54%, а крепленых вин наоборот уменьшили на 4%. Значит, сейчас "чернила" станет больше на 1,4%, чем было в этом году.