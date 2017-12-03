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Сбивший в Минске девочку водитель грузовика задержан

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  • 3.12.2017, 17:19
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Фото: tut.by

Водителем оказался мужчина 55 лет.

Официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова сообщила о задержании водителя грузовика, который на проспекте Победителей вчера сбил насмерть девочку 11 лет и травмировал нескольких пешеходов. Об этом передает БелТА.

Водителем оказался мужчина 55 лет. Теперь он находится в изоляторе временного содержания.

«С подозреваемым работают следователи. В ходе расследования уголовного дела выясняются существенные обстоятельства — в том числе допуск автомобиля к участию в дорожном движении и водителя к управлению транспортным средством, — рассказала Марина Дранькова. — Специалисты центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз приступили к производству автотехнической экспертизы для исследования технического состояния грузовика, включая работоспособность и исправность тормозной системы».

Авария произошла в субботу около 16:20. Сразу после происшествия сообщалось, что у грузовика могли отказать тормоза.


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