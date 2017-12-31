Видеофакт: Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь 15 31.12.2017, 19:22

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Елка горела, народ продолжал веселиться.

В России в городе Южно-Сахалинск в новогоднюю ночь сгорела главная елка города. Об этом сообщает «Интерфакс».

Очевидцами стали несколько сотен горожан и гостей города, которые собрались в новогоднюю ночь на площади, где проходило празднование Нового года и народные гуляния.

25-метровая елка сгорела полностью. По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.

Никто не пострадал.

Вечером в воскресенье в Петропавловске-Камчатском возле главной елки на глазах горожан загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Предварительной причиной инцидента в местных СМИ называют короткое замыкание гирлянд.

Огонь практически полностью уничтожил фигуры, которые были куплены администрацией города в этом году. На место происшествия прибыли пожарные, они ликвидировали возгорание. Сама елка не пострадала.