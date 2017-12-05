Эрдоган выдвинул ультиматум Трампу и Израилю 4 5.12.2017, 19:15

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Реджеп Тайип Эрдоган

Турция грозится разорвать дипотношения с Израилем.

Турция расторгнет дипломатические отношения с Израилем, если президент США Дональд Трамп признает Иерусалим столицей Израиля. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган на заседании фракции правящей партии "Справедливость и развитие", передает segodnya.ua.

По словам Эрдогана, Иерусалим является "красной линией для мусульман". Он считает, что решение США станет не только нарушением международного права, но и ударом по человеческой совести.

"В случае принятия такого шага мы в течение 5−10 дней созовем в Стамбуле саммит Организации исламского сотрудничества, на котором мы приведем в движение весь исламский мир. Разве США урегулировали все остальные проблемы, что взялись за эту? В этом вопросе мы будем вести борьбу до конца. Эта ситуация может привести к разрыву дипломатических отношений между Турцией и Израилем. Мы еще раз хотим предостеречь США от этого шага", – сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Трамп может признать Иерусалим столицей Израиля. При этом переносить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим пока не планируется.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают перенос посольства в Израиле в Иерусалим.

О намерении признать Иерусалим столицей Израиля Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами в 2016 году. На международном уровне Иерусалим не признается израильской столицей, поскольку статус города должен быть определен в ходе мирных переговоров между Израилем и палестинцами, которые хотят провозгласить восточную часть Иерусалима, занятую израильтянами в 1967 году, столицей будущего независимого палестинского государства.