Почему белорусские хоккеисты должны ехать на Олимпиаду 7 5.12.2017, 23:14

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После отстранения РФ от ОИ-2018 у сборной Беларуси существенно возросли шансы на участие в Играх.

5 декабря Международный олимпийский комитет объявил, что Россия отстранена от Олимпиады-2018.

Если хоккейная сборная наших восточных соседей откажется от участия в Играх, то заменить ее может Беларусь. Федерация хоккея нашей страны с одной стороны не поддерживает бан РФ, но и отказываться от предоставленного шанса вроде как не собирается, пишет «Трибуна».

Впрочем, насчет участия сборной Беларуси в Пхенчхане мнения высказываются разные. Известный российский журналист Алексей Шевченко заявил, что в этом случае минское «Динамо» могут исключить из КХЛ. А вот его белорусский коллега Вячеслав Федоренков считает, что отказываться от предоставленного шанса глупо. Кстати, итоговое решение примет президент России Владимир Путин.

Как бы то ни было, мы нашли причины, почему белорусские хоккеисты должны ехать на Олимпиаду. Конечно, если их туда позовут.