Возле УКСа новая очередь: люди не знают, за чем стоят 7 6.12.2017, 20:19

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Застройщик не дает комментариев.

В ноябре УКС Центрального района выпустил проектную декларацию на 15 квартир по $610-630 за «квадрат». Вокруг квартир разразился нешуточный ажиотаж: еще за неделю до старта продаж на них претендовали сотни человек. В декабре очередь сформировалась задолго до выхода официальной информации: многие люди физически стоят в ней около 5 суток, чередуясь только с родственниками и друзьями. Собравшиеся говорят, что им неизвестно, когда выйдет проектная декларация, сколько квартир в ней будет и по какой цене, но игра стоит свечь. О тех, кто готов заплатить за жилье своим спокойствием и ночным сном — в репортаже Realt.by.

Первые 15 квартир в доме № 2 по генплану, который строится на пересечении ул. Будславской и Проектируемой-3 в микрорайоне Новинки, продавались по $610-630 за «квадрат». Еще около сотни жилых помещений, предназначенных для всех желающих, будут проданы в этом доме в ближайшие месяцы. Правда, столь низкую цену на них никто не обещал. Дом намерены сдать в эксплуатацию уже в марте.

«Некоторые взяли отпуск, другие дежурят всей семьей»

Сергей стоит в очереди с пятницы. Узнал о ней случайно, по дороге на работу. Теперь перед дверями УКСа он буквально живет: днюет, ночует и проводит здесь большую часть рабочего дня, поэтому, как и многие здесь, не хочет «светиться» на фото: руководству такой расклад не понравится. Сергей намерен построить в Новинках двухкомнатную квартиру.

— Мимо проходил, вижу — здесь уже ребята какие-то собрались. Они сказали, что нет смысла ждать, пока выйдет проектная декларация — сразу соберется толпа людей. Мне показалось, что игра стоит свеч, и я записался седьмым. Цена никому из нас не известна. Мы тут первое время знакомились, разговаривали и выяснилось, что $700 за «квадрат» — это для многих предел. Дороже почти никто платить не будет. Здесь нет людей, которые могут купить квартиры по $800-1000 за «квадрат» — ради таких цен никто не пошел бы на эти жертвы.

Сергей может позволить себе «однушку» по рыночной цене, но считает, что в этом нет смысла: квартира нужна на троих, для себя, жены и ребенка. Если не получится купить дешевую «двушку» от УКСа, придется и дальше собирать деньги, и неизвестно, сколько времени на это уйдет.

— Мы не вышли подежурить, мы здесь с пятницы стоим. Все машины, которые здесь запаркованы — это очередь за квартирами. Прямо в машинах мы и ночуем, никакой пересменки здесь нет. Конечно, через недельку-две энтузиазм поутихнет, но кто-то все равно останется. Здесь некоторые специально взяли отпуск на работе и будут стоять до последнего.

— Что касается меня, УКС находится рядом с моей работой, так что у меня есть возможность совмещать. Могу работать удаленно, могу сбегать на часок в офис — друзья меня подменят. «Дежурных» по очереди у нас нет, списков тоже, поэтому трудно сказать, сколько народу здесь собралось. Конечно, кто-то может ненадолго отъехать — мы же не звери. Но в основном все на месте. Кто-то дежурит всей семьей: есть здесь молодой человек с двумя родителями, и они постоянно меняются.

«По сарафанному радио сказали, что должна выйти проектная декларация»

С одним из «постояльцев» очереди у нас состоялся такой диалог:

— Почему возле УКСа снова очередь?

— Сказали, что должна выйти проектная декларация.

— Кто сказал?

— Есть такое радио — сарафанное. Когда выйдет проектная декларация — неизвестно. Может, через две недели, может, через три. Но выйти она должна.

Ответ на вопрос, почему именно через две-три недели, а не через три месяца, мы узнали из уст другого потенциального покупателя — Дмитрия. Он стоит в очереди под пятым номером.

— Некоторые люди встали по какому-то внутреннему наитию: прошло уже больше двух недель, и были такие логические цепочки, что все-таки конец года, наверное, застройщику нужно будет рассчитываться с генподрядчиком за проделанную работу, а для этого нужны деньги.

По той же причине многие ждут низких цен: если рассчитаться с подрядчиками нужно до конца года, то все выставленные квартиры должны быть немедлено куплены и оплачены, а это возможно, только если стоимость будет ощутимо ниже рынка. В общем, у нас сложилось впечатление, что у собравшихся нет никакого инсайда — они полагаются только на свою дедукцию.

— В прошлый раз еще до выхода проектной декларации здесь стояла машина с надписью «очередь», то есть произошла утечка. Есть вероятность, что и на этот раз информация просочится потенциальным покупателям. И, когда выйдет проектная декларация, здесь уже нечего будет ловить. Для того чтобы опередить «информированных» покупателей, приходится мерзнуть здесь каждый день.

Иван стоит в очереди 15-м номером, но пока не намерен здесь ночевать. Приехал лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие. Интересуемся, где гарантия, что следующий по очереди не займет его место.

— Никаких гарантий нет. Только устная договореннность. Если кто-то посторонний будет щемиться без очереди, то те, кто здесь находятся, обзвонят всех остальных, и через двадцать минут мы должны быть на месте. Но внутри очереди все держится на доверии и честном слове.

— По поводу цен: мы устраивали опрос среди людей, которые здесь стоят, — говорит Дмитрий, — и выяснилось, что по $800 за «квадрат» почти никто не будет строиться. По $800 у вас на сайте выставляются готовые квартиры в Новинках, и это до торга и переговоров.

В базе Realt.by действительно есть готовые квартиры в новостройках, которые УКС возводил в микрорайоне Новинки, но цены там стартуют от $891 за «квадрат». То ли вариант по $800 уже продан, то ли наш собеседник очень сильно округлил стоимость в меньшую сторону.

Главный инженер УКСа: «$610-630 за “квадрат” — это гораздо больше 5% прибыли»

Главный инженер УКСа Центрального района Сергей Панев отказался ответить почти на все наши вопросы (цена, примерные сроки выхода проектной декларации, количество квартир — все под покровом тайны) и сказал, что не знает о существовании очереди у дверей УКСа (довольно странно, если учесть, что Сергей Павлович каждый будний день ходит на работу).

Тем не менее, главный инженер подтвердил, что в цену $610-630 за «квадрат» входило гораздо больше, чем 5% прибыли застройщика, и что в одной из новостроек, которые возводятся в Новинках, УКС с трудом продал квартиры на первом и последнем этажах с видом на психдиспансер. Уточнил, что продажа длилась более двух месяцев, но назвать цену, на которую был такой скромный спрос, категорически отказался. Из открытых источников можно сделать вывод, что большинство аналогичных квартир в Новинках УКС продавал на общих основаниях по $750-800 за «квадрат».

Вопрос о том, удалось ли кому-то из работников УКСа «урвать» одну из пятнадцати сверхдешевых квартир, Сергей Панев оставил без комментариев. По его словам, у работников УКСа была такая возможность, но только в общей очереди.