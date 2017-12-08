Витебчанин об «электриках»: Наглецы 100 рублей наличными потребовали! 7 8.12.2017, 7:59

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Как пенсионерам уберечься от назойливых мастеров «развода».

Как ранее сообщалось в СМИ, неизвестные граждане навязывали потребителям электрической энергии услуги, представляясь работниками Витебскэнерго, пишет vkurier.by.

РУП «Витебскэнерго» предупредило жителей города и области о том, что данные лица не являются сотрудниками предприятия, и что прежде чем подписывать какие-либо договоры, стоит проверить удостоверения пришедших энергетиков и внимательно прочесть все, что написано в документах. Гражданам посоветовали быть внимательными и знать о том, что сотрудники энергоснабжающих организаций во время визитов к потребителям обязательно одеты в спецодежду и имеют при себе соответствующее удостоверение. Удостоверение содержит номер, фамилию, имя и отчество сотрудника, его структурное подразделение и должность, срок действия документа и фотографию. На нем обязательно должна быть печать филиала.

Также в Витебске не так давно появились проверяльщики напряжения в проводке.

Аккуратно подстриженные и чисто выбритые парни в модных стильных костюмах ходят по квартирам и причесывают народ на проверку напряжения в проводке, — писали в витебских пабликах.

Так, пожилая пара из Витебска втридорога заплатила частной фирме за замену автоматов в электрощите. Сейчас супруги пытаются вернуть свои деньги.

За месяц в милицию позвонили 87 человек, заподозривших, что имеют дело с проходимцами. Как не попасться на их удочку? Кто остановит ушлых «бизнесменов»? Расследование провел корреспондент газеты «СБ Беларусь Сегодня» Сергей Голесник.

Дорого и сердито

Здравствуйте, — голос в телефонной трубке назвал 65–летнюю витебскую пенсионерку по имени-отчеству. — Вы после обеда будете дома? У вас необходимо проверить электропроводку.

В назначенное время в старенькой хрущевке зазвонил домофон.

Четверо молодых людей, представившись представителями «Витебскэнерго» осмотрели жилище и сделали вывод: меняем 2 розетки и 2 автомата в щитке на лестничной площадке. В противном случае произойдет пожар. Пожилая клиентка послушно подписала договор. Лишь когда озвучили сумму — 208 рублей, попыталась возмутиться: не дорого ли?

Программист Дмитрий Иваненков, чья мама заключила договор с электриками на 208 рублей.

Фото: Сергей Голесник

Рассказывает витебский программист Дмитрий Иваненков, сын героини приведенной выше истории:

Наглецы 100 рублей наличными потребовали! Хорошо, что в кошельке у мамы только «десятка» была. Я сразу вызвал милицию. Написал заявление, где попросил проверить, не нарушен ли закон, имеют ли специалисты отношение к энергосбыту. После позвонил в фирму: зачем, мол, людей в заблуждение вводите? Забирайте, говорю, свои розетки и расторгайте договор! Когда меня от одного менеджера к другому стали переадресовывать, я к ним в офис приехал. Написал и зарегистрировал обращение, где потребовал договор расторгнуть.

Из Октябрьского РОВД Дмитрию ответили, что ООО «ЕвротекГрупп», от имени которого был заключен договор, не является структурным подразделением «Витебскэнерго». Это коммерческая организация, официально оказывающая услуги населению. Мошенничества в действиях электриков милиционеры не усмотрели. А если клиент чем–то недоволен, посоветовали решать спорные вопросы в ходе гражданского судопроизводства.

Также Дмитрию позвонил менеджер «ЕвротекГрупп», который утверждал, что он строго–настрого запретил сотрудникам иметь дела со стариками. Согласился, что подопечные вели себя безобразно, и обещал их наказать. А затем, по словам Иваненкова, как бы между прочим поинтересовался: «Работа ведь выполнена. Может, вы нам что–то заплатите?».

Услыхав это, я не выдержал и взорвался. После визита ваших «мастеров», говорю, я «скорую» вызвал! Если кто–то кому–то что и должен, так это вы — позвонить моей маме и извиниться.

Позже из фирмы пришло письмо, где говорилось о расторжении договора.

О моральных принципах

Но так повезло не всем. Инна Владимировна, дочь другой витебской пенсионерки, рассказала, что мать подписала договор на 170 рублей. 70 заплатила. Их не вернули и договор не расторгли. Сказали, что на остальную сумму сделают скидку.

Фото: Сергей Голесник

В управлении торговли и услуг Витебского горисполкома жалоб на «ЕвротекГрупп» не поступало. Мол, на что жаловаться, если договоры подписаны добровольно. Да, вроде бы все по закону. Но осадок остается. Ну нечестно ведь так поступать! Или мораль и бизнес для некоторых — вещи несовместимые?

Была ли тревога ложной

Такая напасть, как диагностика пластиковых окон, Витебск тоже не миновала. Этим летом, к примеру, за замену нескольких резинок и оконных ручек пожилая больная жительница областного центра подписала договор с фирмой «ОКремонт» на 300 рублей. Интересно, что директор и юридический адрес у нее с «ЕвротекГрупп» одни и те же. Совпадение? Пенсионерка, правда, успела заплатить всего 2 рубля. Но ей до сих пор звонят и грозятся, что остальную сумму взыщут через суд. Пострадавшие, как правило, опасаются публично жаловаться на фирмачей. Договоры с юридической точки зрения составлены грамотно. Чтобы разорвать отношения, придется постараться. Кстати, в судах Витебска похожих исков я не обнаружил. Из всех силовых структур лишь прокуратура города проводила проверку по поводу одного (!) заявления на «ОКремонт». И та закончилась примирением фирмы и заявителя. Выходит, никто официально вышеназванные фирмы в нарушении закона не уличил. Мы этого тоже делать не станем. Но почему тогда звонки в милицейскую дежурную часть от витебчан, встревоженных после встречи с частными электриками, не прекращаются до сих пор? Люди у нас слишком мнительные? Или все–таки что–то не так?

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Максим Бушманов, старший менеджер ООО «ЕвротекГрупп»:

- Обычно наш телефонный отдел обзванивает жителей города по справочнику. Если кто–то соглашается принять консультанта, выявляются неисправности. Затем приходит мастер и устраняет их. Представляться сотрудниками госорганизаций мы специалистам категорически запрещаем. Квитанции о приеме денег они выдают исправно. Наш сервис — не из дешевых. Но ценообразование сегодня свободное. Клиент волен выбирать, заключать договор или нет. Что же касается жалоб и порочащих нас слухов, то их, как правило, распускают либо конкуренты, либо недовольные клиенты. Хотя мы стараемся найти общий язык со всеми. На сотню заключенных договоров, пожалуй, недовольных не больше 5 человек наберется.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ

Тамара Бельская, заместитель председателя Белорусского общества защиты потребителей:

- Явление, о котором идет речь, стало, к сожалению, массовым. Ушлые бизнесмены пользуются одними и теми же методами: вводят потребителя в заблуждение, предоставляют неверную информацию о товаре или услуге. Их специалисты, как правило, представляются работниками государственных структур. Общаются со стариками, которые зачастую договоры подписывают, не читая. Чтобы ограничить или запретить их деятельность, Министерство антимонопольного регулирования и торговли вразумительных действий пока не предприняло. Поэтому самый действенный способ борьбы — не пускать в квартиру подозрительных специалистов. При необходимости — проверять документы. Есть, к слову, в Гражданском кодексе 687–я статья, позволяющая расторгнуть договор бытового подряда без оплаты и возмещения убытков в случаях неполноты или недостоверности предоставленной подрядчиком информации. За обман потребителя у нас даже уголовная ответственность предусмотрена. Но правоохранительные органы почему–то нечасто берутся за эту тему.