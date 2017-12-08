«Докрымский» Путин 1 Виталий Портников, «Крым.Реалии»

8.12.2017, 12:16

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Виталий Портников

Образ «собирателя русских земель» больше не работает.

Согласие Владимира Путина баллотироваться на пост президента России вряд ли можно отнести к политическим сенсациям – никаких сомнений в том, что в урочный час правитель объявит о своем выдвижении, не было практически ни у кого, за исключением разве что абсолютно оторванных от реальности «конспирологов». Поэтому в путинском выдвижении интересна не новость, а интерьер – нижайшие просьбы рабочих ГАЗа и согласие нового Годунова.

Казалось бы, при чем здесь Крым? А при том, что, когда принималось решение о проведении президентских выборов, именно образ Путина-собирателя земель, Путина времен «крымской речи» должен был стать главным в предвыборной кампании российского президента. Если кто не помнит – выборы специально были перенесены на дату, которая должна была напомнить россиянам о том, что «Крымнаш». Похоже, именно для этого напоминания под будущие выборы подгонялось законодательство.

Но сейчас ни о каком Крыме речи нет. И вовсе не в Крыму правитель объявил о готовности баллотироваться. И ни о каком Крыме не упоминает. Есть проблемы поважнее, о которых спрашивают Путина – например, позорное изгнание России с Олимпиады.

Крым больше «не работает». Образ собирателя земель померк. Аннексированный полуостров – при всей его «сакральности» – теперь мало интересует российского обывателя, да и самого Путина, кажется, не интересует. Крым – как чемодан без ручки. Быстро отказаться от него не получится, так как он «вписан» в российскую Конституцию. Денег на оккупированную территорию уходит уйма. Дивидендов во внутренней политике она больше не приносит. Во внешней – создает одни проблемы. Лучше вообще не вспоминать ни о каком Крыме и дать возможность друзьям Ротенбергам заработать на строительстве пресловутого моста – авось, поделятся!

А самому Путину приходится возвращаться к себе «докрымскому». Мы уже успели забыть, каким был тот Путин, так я напомню. Это был Путин времен ставки власти на «рабочий класс», «Уралвагонзавод», который в Кремле решили противопоставить «гнилому прозападному либерализму» многотысячных протестов на Болотной площади. После Крыма необходимость такой ставки отпала, так как практически все российское общество в «едином порыве» сплотилось вокруг «собирателя земель». Но наркоз начинает отходить, и один из самых состоятельных, по мнению западных СМИ, правителей современного мира вновь вспомнил о рабочих и пошел объявлять о баллотировании в президенты на очередной завод. Это и может быть первым сигналом того, что от реваншизма последних лет Кремль возвращается к политике усиления авторитаризма внутри страны.

Похоже, Путину осталось только решить, как избавиться от Донбасса и Крыма – так, чтобы коллективный ГАЗ не чувствовал себя униженным и обманутым. Но этим он займется после выборов – в конце концов, у него будет много времени.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»