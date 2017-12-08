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Фотофакт: Белорусские биатлонистки финишировали под бело-красно-белым флагом

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  • 8.12.2017, 20:23
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Болельщики поддерживали наших биатлонистов в австрийском Хохфильцене с бело-красно-белым флагом.

Белоруска Дарья Домрачева одержала первую победу в новом сезоне, выиграв спринтерскую гонку на 2-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Именитая биатлонистка финишировала под национальным флагом, сообщает твиттер «Трибуны».


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