Фотофакт: Белорусские биатлонистки финишировали под бело-красно-белым флагом

Фотофакт: Белорусские биатлонистки финишировали под бело-красно-белым флагом1
- 8.12.2017, 20:23
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Болельщики поддерживали наших биатлонистов в австрийском Хохфильцене с бело-красно-белым флагом.
Белоруска Дарья Домрачева одержала первую победу в новом сезоне, выиграв спринтерскую гонку на 2-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Именитая биатлонистка финишировала под национальным флагом, сообщает твиттер «Трибуны».
Финиш Домрачевой сегодня точно видели вживую болельщики из Беларуси⚪🔴⚪ pic.twitter.com/OXEzyFySUe— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) 8 декабря 2017 г.