Лучшие новогодние елки Европы, от которых перехватывает дыхание 3 8.12.2017, 21:06

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По давней традиции, во всех европейских городах на Рождество украшают огромные елки на центральных площадях.

И хотя это само по себе красивое зрелище, дело не ограничивается лишь декорациями.

Вокруг величественной сияющей ёлки раскидывается рождественский рынок — средоточие праздника, уюта и вкуса, будто воплощающее в себе всё самое лучшее, что есть в Европе, пишет europeanbestdestinations.com.

Посетить рождественский рынок под сенью шикарной ели — обязательный пункт для любого путешественника, оказавшегося в эти дни в Европе.

А чтобы не запутаться, смотрите галерею!

1. Вильнюс, Литва

2. Прага, Чехия

3. Рим, Италия

4. Страсбург, Франция

5. Вена, Австрия

6. Инсбрук, Австрия

7. Брюссель, Бельгия

8. Франкфурт, Германия

9. Таллинн, Эстония

10. Варшава, Польша

11. Брашов, Румыния

12. Стокгольм, Швеция

13. Париж, Франция