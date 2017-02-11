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Украина убрала свой стенд на Минской книжной выставке в солидарность с Жаданом

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  • 11.02.2017, 19:50
Фото: nn.by

Белорусские власти запретили въезд в страну украинскому писателю Сергею Жадану.

Украинская делегация покинула Минскую книжную выставку в знак протеста против задержания поэта Сергея Жадана. Фотографию пустого национального стенда Украины выложил на своей странице в «Фейсбуке» Павел Белоус, пишет nn.by.

«Стыдно! Я в БелЭкспо заглянул, а там вот так сейчас выглядит национальный стенд Украины на Минской международной книжной выставке. Украинская делегация таким протестом поддержала своего депортированного из Беларуси поэта Сергея Жадана, — написал Павел Белоус.

Сергею Жадану, который сейчас находится в Минске на поэтическом фестивале «Стихи на асфальте», запретили въезд в Беларусь, так как он персона нон-грата в России. Литератор должен покинуть страну в течение трех суток.

Фото: nn.by

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