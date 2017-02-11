Украина убрала свой стенд на Минской книжной выставке в солидарность с Жаданом

Украина убрала свой стенд на Минской книжной выставке в солидарность с Жаданом3
- 11.02.2017, 19:50
Белорусские власти запретили въезд в страну украинскому писателю Сергею Жадану.
Украинская делегация покинула Минскую книжную выставку в знак протеста против задержания поэта Сергея Жадана. Фотографию пустого национального стенда Украины выложил на своей странице в «Фейсбуке» Павел Белоус, пишет nn.by.
«Стыдно! Я в БелЭкспо заглянул, а там вот так сейчас выглядит национальный стенд Украины на Минской международной книжной выставке. Украинская делегация таким протестом поддержала своего депортированного из Беларуси поэта Сергея Жадана, — написал Павел Белоус.
Сергею Жадану, который сейчас находится в Минске на поэтическом фестивале «Стихи на асфальте», запретили въезд в Беларусь, так как он персона нон-грата в России. Литератор должен покинуть страну в течение трех суток.