Украина убрала свой стенд на Минской книжной выставке в солидарность с Жаданом 3 11.02.2017, 19:50

Фото: nn.by

Белорусские власти запретили въезд в страну украинскому писателю Сергею Жадану.

Украинская делегация покинула Минскую книжную выставку в знак протеста против задержания поэта Сергея Жадана. Фотографию пустого национального стенда Украины выложил на своей странице в «Фейсбуке» Павел Белоус, пишет nn.by.

«Стыдно! Я в БелЭкспо заглянул, а там вот так сейчас выглядит национальный стенд Украины на Минской международной книжной выставке. Украинская делегация таким протестом поддержала своего депортированного из Беларуси поэта Сергея Жадана, — написал Павел Белоус.

Сергею Жадану, который сейчас находится в Минске на поэтическом фестивале «Стихи на асфальте», запретили въезд в Беларусь, так как он персона нон-грата в России. Литератор должен покинуть страну в течение трех суток.