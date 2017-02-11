Сергей Жадан показал паспорт с двумя новыми печатями от белорусских властей
- 11.02.2017, 22:34
Украинский писатель выступил в минском кафе-клубе «Грай».
Украинский литератор Сергей Жадан, как и планировал, принимает участие в «Ночи поэзии и музыки», которая проходит вечером 11 февраля в минском кафе-клубе «Грай» в рамках международного фестиваля поэзии им. Михася Стрельцова, пишут naviny.by.
Собравшимся в клубе Сергей Жадан продемонстрировал свой паспорт, в котором сегодня появились две новые печати. Сначала белорусские власти запретили Жадану въезд в Беларусь на неопределенный срок, а затем аннулировали этот запрет.
Сергей Жадан поблагодарил всех, кто своим участием способствовал тому, «чтобы это дурноватое постановление отменили».