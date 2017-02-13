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На пенсии денег нет?

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  • 13.02.2017, 8:03
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Белорусские пенсионеры обеспокоены задержками пенсий.

Вот такое письмо прислал в редакцию Charter97.org читатель из Минска:

«Столкнулся в субботу с такой ситуацией в Отделении Белпочты №114, что на проспекте Независимости 131/1. Приходят пенсионеры, которые должны получить пенсию, а им говорят: денег нет! Приходите в понедельник, но только сутра, а то деньги снова могут закончиться!

Работники комментируют ситуацию так: им разрешено заказывать до 60% от необходимых для выдачи пенсий денег, остальные деньги необходимо выдавать с выручки (т.е. поступивших от людей платежей и т.п.). Приходят и очень пожилые люди, люди которым не просто передвигаться. Некоторые пенсионеры сидят и ждут, когда придут люди, оплатят что-то, и в кассе накопится сумма денег, достаточная для выдачи.

Пообщавшись с ждущими пенсионерами, я узнал, что в пятницу была точно такая же ситуация: имеющиеся деньги раздали сутра, а тем кто пришел позже денег не хватило.

На горячей линии РУП «Белпочта»(по номеру 154), сказали, что прокомментировать ситуацию не могут, вопрос не в их компетенции и надо обращаться к руководству, но в выходные никого нет.

Выходит, что на выходные вся почта страны остается без всякого руководства и контроля. Люди не могут получить пенсии. А что происходит в этот момент с деньгами тоже большой вопрос».


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