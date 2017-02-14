Как Лукашенко бизнесу жизнь «упрощал» 18 14.02.2017, 18:30

Диктатор снова взялся «раскрепощать» бизнес-инициативу.

14 февраля Лукашенко провел совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности.

В ходе совещания диктатор решил лично утверждать минимальные требования для бизнеса.

«Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет «от жизни», буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка!»— заявил Лукашенко.

Поскольку диктатор не впервые берется «раскрепощать» деловую инициативу в Беларуси, «Салідарнасць» решила вспомнить, чем закончились прежние попытки.

Упростить, раскрепостить

— Отдельную часть населения, которая хочет более свободной, либеральной жизни, жить и работать честно, платить налоги и работать на себя, быть богатыми, работать ради своей семьи и защищать свою семью, свой очаг, для людей, которые занимаются, прежде всего, ремеслом, предпринимательством и бизнесом, нужным для нашей страны, чтобы эти предприниматели, бизнесмены через свои фирмы и предприятия смогли оттянуть с рынка безработицы десяток-другой тысяч человек, — мы этим людям должны упростить порядок работы, раскрепостить.

Здесь находятся все руководители государственного аппарата, нас слышит весь народ. С 1 января не ожидайте никакой законодательной базы, начинайте действовать в этом направлении, — заявил Лукашенко в ноябре 2004-го.

Если бы да кабы…

Государство окажет поддержку индивидуальному бизнесу, сообщала пресс-служба Лукашенко в марте 2005-го накануне подписания очередного указа.

— Если проект указа будет принят даже в том виде, который сейчас представили, то это будут значительные подвижки, движение навстречу индивидуальным предпринимателям, — обещал Лукашенко.

Подписанию указа предшествовали массовые акции предпринимателей, уставших от бесконечных проверок.

Спустя три года массовые акции протеста индивидуальных предпринимателей возобновились.

Держать в ежовых рукавицах, но не травить проверками

Обращаясь к правительству во время всебелорусского собрания в марте 2006-го, диктатор предложил следующую схему взаимодействия с бизнесом:

— Я еще раз предлагаю вам: ни в коем случае не заигрывайте с предпринимателями. Предпринимательский, частный сектор, мы уже убедились, надо держать в поле зрения и в железных рукавицах. Но мы должны объявить правила игры и действительно их не ужесточать, чтобы они знали, что их ждет впереди.

Надо, чтобы бизнес при этом был честным, прозрачным и законным. Но не надо их травить, этих людей, то пожарными, то санстанциями, то чуть ли не ежемесячными проверками.

Как раньше сотрудники ОБЭП в ларьки без денег ходили

Во время пресс-конференции для украинских СМИ в 2006 году глава государства рассказал о том, как решил вопрос проверок:

— Недавно принято решение: допустим, сотрудник ОБЭПа не имеет права прийти в ларек или в какое-то учреждение, предприятие и сказать: а ну-ка показывайте. Он не имеет права, если его не направит руководитель. Письменно! Чтобы можно было проконтролировать. Раньше же, да и у вас это есть, вы присмотритесь, вот он идет, ему захотелось в ларек зайти, видите ли, у него денег нет, он заходит, удостоверение показал и начинает проверки. Чем эти проверки заканчиваются? Откупаются. У нас — меньше, у кого-то — больше, но это было. И когда поставили предприниматели этот вопрос, мы вынуждены были принять соответствующее решение: ты имеешь право (офицер ОБЭПа, других контрольных органов) только тогда зайти и сказать «руки на стол, показывай», когда у тебя есть предписание твоего руководителя. Это знают предприниматели.

«Чтобы людей ничего не сковывало»

— Мы должны раскрепостить человека, либерализировать нашу жизнь, сделать ее более свободной для человека, — говорил Лукашенко в 2008-м на совещании в Витебске. По его словам, необходимо обеспечить простор в экономике, «чтобы люди могли более оперативно и свободно действовать, чтобы их ничего не сковывало».

Ты туда с проверкой не ходи, ты туда ходи

В 2009-м на совещании по вопросам деятельности прокуратуры Лукашенко потребовал (в который раз) исключить необоснованные проверки:

— Это касается всех контролирующих и надзорных органов — не должно быть необоснованных и самовольных проверок. Не надо отвлекать людей от работы, не мешайте руководителям предприятий и просто бизнесу в это серьезное время. Приходите в организации и к предпринимателям только в том случае, если убеждены, что правонарушение имеет место. Если кто-то пренебрегает законом — привлекайте к ответственности. Но идти с проверками надо только туда, где есть за что зацепиться, никаких «авось за что-нибудь зацепимся» быть не должно. Иначе возникает подозрение: чего туда пошел, может, с кем-то счеты сводить? Или помочь кому-то с конкурентом бороться? Или выискиваете, что в карман положить?

«Нельзя постоянно жить в страхе, ожидая очередного контролера»

В том же 2009-м Лукашенко анонсировал проект указа о контрольной деятельности, который был призван «обеспечить существенное сокращение количества проверок и создать такую систему контроля, которая бы не подавляла, а стимулировала деловую среду». А также исключить дублирование функций контролирующих органов.

— Добросовестные организации-предприниматели, своевременно уплачивающие налоги и соблюдающие законодательство, не могут постоянно жить в страхе, ожидая очередного контролера, — говорил тогда диктатор.

Сегодня в Беларуси 1703 государственных органа имеют право проверять деятельность предпринимателей.

Как бизнес «стимулировали» директивой

31 декабря 2009-го была подписана директива №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь».

— В равной степени хочу предупредить все контролирующие и надзорные органы от излишеств в проверках. Надо исходить из того, что малый и средний бизнес имеет большой потенциал, отличается мобильностью, способностью оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и создавать новые рабочие места. Поэтому его надо стимулировать, а не уничтожать, — говорил спустя четыре месяца Лукашенко во время послания народу и «парламенту».

«Контролеров надо поить, кормить, ублажать и прочее»

В декабре 2010-го Лукашенко снова заговорил о моратории на проверки:

— Я больше ничего в этом плане говорить не буду. Я уже вам сказал: в ближайшие год-два мы всякие мониторинги и проверки приведем к общему знаменателю. Идти надо только туда, где ты уверен, что там для тебя есть работа. А чтобы быть уверенным, это не значит, что надо посадить 10 работников от прокуратуры, МВД, контролирующих органов, и они будут «лопатить» эту организацию целый месяц. Что там греха таить — их надо поить, кормить, ублажать и прочее. (…)

Еще раз подчеркиваю — контролер, милиционер, прокурор должен идти туда, только тысячу раз убедившись, что там есть для него работа, а не приходить и искать ее.

О лицензиях

— Простой пример — лицензирование. Мы на уровне указа президента приняли принципиальное решение о сокращении лицензируемых видов деятельности, упрощении порядка выдачи лицензий. Они были сохранены только там, где действительно существует реальная угроза жизни, здоровью и имуществу граждан, — говорил глава государства в апреле 2011-го во время послания народу и парламенту. — Что же происходит на практике сегодня? Под видом разных реестров, регистров, списков, перечней, аккредитаций и аттестаций, разрешений и прочего отдельными министерствами и ведомствами предпринимаются попытки возродить то же самое лицензирование, но под другой «вывеской».

(…) Все сказанное относится и к проверкам, которыми как терзали, так и терзают субъекты хозяйствования. Особенно на местах.

Наша задача — кардинально сократить общее количество разрешительных и иных административных процедур. Исключить их появление на ведомственном и местном уровнях. Максимально задействовать при их осуществлении электронный документооборот.

«Порой мы проверяем не тех»

В 2012-м Лукашенко признал, что борьба с избыточным количеством проверок не принесла ощутимого эффекта:

— Не удалось нам пока добиться решительного перелома в контрольной деятельности. Число проверок избыточно, по-прежнему они носят не упреждающий, а карательный характер. И самое обидное то, что мы порой проверяем не тех и идем не в те места, куда надо было бы идти.

В 2013-м он снова потребовал наложить мораторий на тотальные проверки ИП.

Не надо душить!

— Не надо их излишне напрягать, руководителей. Не надо ходить следом за ними. И не надо их душить контрольными мероприятиями и проверками, если вы не поймали их за руку. Поймали за руку — мое открытое слово: наказывайте.

Притом наказывайте на всю катушку, не щадя. Чужого брать нельзя! Я 20 лет твержу всем вам об этом. Но если у вас нет фактов (запомните: то, что я говорю с этой трибуны, для правоохранительных органов закон), если у вас нет достоверных фактов, что руководитель любого уровня — госучреждения, частного или другого предприятия — нарушает закон, вам на этом предприятии делать нечего! — повторял старую мантру Лукашекно на рчередном Всебелорусском собрании летом 2016-го.

А осенью пообещал: «Бизнес в Беларуси должен получить мощный импульс для развития. С этой целью нужно, не откладывая в долгий ящик, проработать законодательную базу, сформировать благоприятные условия без формальных ограничений, надуманных требований и излишней перестраховки».

За два года — минус 13000 ИП

В Беларуси второй год сокращается число индивидуальных предпринимателей. На начало января было зарегистрировано 236 тысяч ИП, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. За два года их стало на 13 тысяч меньше.

По данным Минюста, в 2016-м в Беларуси зарегистрировали 34186 индивидуальных предпринимателей. Это почти на 7600 меньше, чем год назад. Больше всего ИП открылось в Минске — 10142.