Нашедшему Акт о независимости Литвы заплатят миллион евро 16.02.2017, 16:17

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Акт считается утраченным примерно с 1940 года.

Литовский концерн MG Baltic объявил кампанию, целью которой является возвращение оригинала Акта о независимости Литвы, подписанного в 1918 году, пишет nn.by.

Человеку или группе лиц, которая передаст документ, аутентичность которого будет подтверждена независимыми экспертами, концерн обязуется выплатить один миллион евро, а сам документ безвозмездно передать государству.

Оригинальный Акт считается утраченным примерно с 1940 года.

Сумма будет выплачена любому человеку, независимо от его национальности, гражданства и места жительства.

Возможно, к призыву литовской кампании стоит прислушаться и белорусским историкам, и архивистам. Не может ли оказаться, что документ, подписанный 16 февраля 1918 года, находится в Беларуси?

«Если в течение более 70 лет никто не смог найти документ огромной исторической ценности, то, скорее всего, существует два варианта развития событий — или никто всерьез не занимался поисками, или Акт действительно исчез.

В преддверии столетия восстановления независимости мы хотим поставить точку в этой затянувшейся истории. Я знаю, что есть по меньшей мере шесть различных вариантов потери документа и его местонахождения, поэтому очевидно, что к успешному нахождению документа могут привести не только знания, но и умение создать команду помощников, привлечь инвестиции и провести обучение. Предлагаемое вознаграждение, думаю, соответствует степени риска и возможным поисковым расходам», — сказал президент MG Baltic Дарюс Моцкус.

К поиску приглашаются не только любители истории и профессионалы, но и азартные люди, которые любят отвечать на вызовы. «Одна из вторичных целей инициативы — поощрять память, интерес к обстоятельствам восстановления независимости и осознание значимости этого события. Если инициатива будет способствовать обмену информацией для изучения новых фактов и их интерпретации — она будет успешной», — заявил Моцкус.