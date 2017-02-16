Белорусские военные провели пуски тактических баллистических ракет «Точка» 16.02.2017, 18:12

На полигоне в Брестской области белорусские военные произвели пуски ракет оперативно-тактического комплекса «Точка».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2016/2017 учебном году в период с 13 по 17 февраля на участке местности, включающем территорию бывшего авиационного полигона «Полесский», проводится мероприятие совместной подготовки соединений и воинских частей Вооруженных Сил, действующих по единому замыслу.

Совершив марш в указанный район, отдельный ракетный дивизион 465 ракетной бригады приступил к проведению тактического учения. Противовоздушное и истребительно-авиационное прикрытие его действий осуществляют боевые расчеты зенитных ракетных войск и экипажи авиации, для выдачи информации о воздушной обстановке развернута также группировка радиотехнических войск.

16 февраля в ходе активной фазы мероприятия проведены боевые пуски оперативно-тактическим комплексом «Точка», задействованы экипажи учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей МиГ-29, которые выполнили пуски управляемых ракет «воздух-воздух». В свою очередь расчеты ЗРК «Оса-АКМ» и «Тор-М2» осуществили пуски ракет по мишеням-имитаторам воздушных целей, а экипажи вертолетов Ми-8МТВ-5 выполнили задачи в соответствии с боевыми возможностями авиационной техники.

В совместной подготовке приняли участие более 500 военнослужащих и 200 единиц техники.

Проведение такого рода мероприятия позволит осуществить проверку и подготовку боевых расчетов и экипажей, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне, а также повысить слаженность действий разнородных сил и средств, отмечает Минобороны.