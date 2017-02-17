Десятки жителей деревни под Оршей подписались против декрета о «тунеядцах» 1 17.02.2017, 11:05

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Сергей Веремеенко

Фото: «Радыё Свабода»

Скандальный декрет затронул практически каждую семью.

Гродненскому активисту Сергею Веремеенко заказным письмом прислали 45 подписей против декрета о «тунеядцах» из деревни Бабиничи Оршанского района, чтобы он переслал их в администрацию Лукашенко, передает «Радые Свабода».

Подписи в деревне Бабиничи Оршанского района собирала местная жительница Елена Егорова. По ее словам, она не смогла найти в Орше никого, кто бы этим занимался, а через интернет наткнулась на Сергея Веремеенко, который и согласился ей помочь.

Егорова говорит, что сама сейчас в декретном отпуске, и по ее словам, у нее не было много времени, чтобы собрать больше подписей, хотя убеждена, что подписей могло бы быть и больше.

- У нас немаленькая деревня в 10 километрах от Орши, работы здесь нет, в городе в последнее время также найти работу очень сложно, - рассказала Егорова.

По ее словам, подписи преимущественно ставили люди среднего возраста.

- Должна сказать, что у моих сельчан такая позиция относительно этого декрета: мы считаем, что «тунеядцы» в нашем обществе есть - те, кто целыми днями не просыхает от водки, кто не платит алименты. И к ним следует применять какие-то меры. Но как в «тунеядцы» записывают человека, который едет работать в Россию, так как у нас работы нет? Как записывают в «тунеядцы», когда человека сократили на работе и 182 дня он не мог найти новой? А как еще жить на 200 рублей, которые нам платят? Вот поэтому мои односельчане и подписывались против такого декрета, ведь он затронул практически каждую семью в нашей окрестности.

Сергей Веремеенко пообещал, что обязательно присоединит подписи деревни Бабиничи Оршанского района к гродненским и перешлет их в администрацию Лукашенко, в «палату представителей», а также в совмин.

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