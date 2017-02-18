«Главные тунеядцы - в Дроздах» 20 Константин Похольчик, «Салiдарнасць»

18.02.2017, 8:24

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Участники «Марша рассерженных белорусов» из Лиды, Молодечно, Логойска, Барановичей и Минска рассказали, что их привело на акцию.

Андрей, приехал из Молодечно:

- Я 20 лет отработал строителем. Но в последние годы работу найти очень трудно - фактически ее нет. И мне говорят: ты должен заплатить. За что?! Я ежедневно покупаю пачку сигарет и продукты питания - таким образом плачу акцизы и налоги. Сам оплачиваю коммунальные. Ничего у государства не прошу. Поэтому и платить налог я не собираюсь - ни копейки. Тем более платить тунеядцам, сидящих в Дроздах и ничего не делающих.

Наталья, приехала из Логойска:

– Я инвалид второй группы, мы с дочкой не живем, а существуем. По специальности я бухгалтер. Два года добиваюсь работы, меня никто не берет. Обошла все инстанции, в том числе Министерство труда и соцзащиты. Всем наплевать, никто не хочет помогать. Я хочу работать! А этот налог мне заплатить нечем.

Леонид, приехал из Лиды:

- Я работал индивидуальным предпринимателем, но в 2015-м вынужден был закрыться. Не работал полгода, становиться на учет в качестве безработного посчитал бессмысленным. А теперь вот получил из налоговой требование заплатить деньги. Но почему власти не задаются вопросом, как так получается, что люди теряют работу, - может они что-то делают не так?

Валерия, жительница Минска:

– У меня здесь написано о надувной кукле, что подразумевает нелегетимность власти. Я учитель и воспитатель. Извещение об уплате «налога на тунеядство» мне не приходило, но я не хочу дожидаться, когда это произойдет. У меня возникают проблемы с поиском работы, и я считаю, что требовать деньги с людей, попавших в трудную ситуацию, несправедливо.

Алекса Клименко, житель Минска:

- Я не мог найти работу, поскольку принципиально искал место с белорусским языком делопроизводства. Это моя вина? Это вина государства и режима, которые не могут обеспечить равных условий для функционирования двух государственных языков. Платить налог не собираюсь - я саботирую все незаконные поборы.

Григорий Грык, приехал из Барановичей:

– Я приехал сюда, чтобы выразить солидарность с людьми, которых затронул этот антинародный и антиконституциоонный декрет. Сам я не получил извещение из налоговой, потому что успел стать на учет в центре занятости. Но до сих пор не могу найти в городе работу, поэтому понимаю, как несправедливо отнеслись к людям. Приехал сюда, так как понимаю, что в концлагере нет другого выхода кроме бунта.

Виталий Спикин, житель Минска:

– У меня инвалидность с детства. Из-за эпилепсии каждый год тягали на МРЭК. И теперь постоянные проблемы с трудоустройством. Моя пенсия (у меня третья социальная группа) – 75% бюджета прожиточного минимума. Это же подачка, которой хватает только на хлеб и молоко. А теперь с меня еще требуют «налог» – это же вымогательство!

Я несколько раз становился на учет в центре занятости. Но кто меня возьмет? Мне противопоказана работа во вредных и тяжелых условиях труда, работа у станков, противопазакано чуть ли не все. Подошла бы, наверное, только офисная работа, но кому я нужен? В центре занятости разводят руками, но когда я отказываюсь от 0,25 ставки в дестком садике (хотят, чтобы я детей пугал?), вынуждены снимать меня с учета.

Константин Похольчик, «Салiдарнасць»