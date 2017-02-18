Литературное агентство отказалось работать с Прилепиным 2 18.02.2017, 10:34

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Захар Прилепин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Немецкое литературное агентство Wiedling Literary Agency отказалось от сотрудничества с воюющим на Донбассе российским писателем Захаром Прилепиным.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководителя агентства Томаса Видлинга.

В письме Видлинг указал, что агентство «прекращает активное представление» прав Прилепина, поскольку он «на Донбассе составил свой батальон, стал заместителем командира и сам взял в руки оружие».

«Агентство продолжает выполнять свои контрактные обязанности перед всеми партнерами-издательствами, которые публикуют произведения Прилепина в переводах, однако свои возможные прибыли из этих услуг агентство пожертвует международной правозащитной компании Amnesty International», — говорится в письме, которое также цитирует Русская служба Би-би-си.

Агентство специализируется на представлении интересов многих русскоязычных писателей из России и бывшего СССР. На сайте Wiedling Literary Agency указаны имена Леонида Юзефовича, Дмитрия Глуховского, Дины Рубиной и других писателей, с которыми оно сотрудничает.

Ранее на этой неделе Прилепин в интервью телеканалу «Дождь» рассказал, что он в октябре 2016 года стал заместителем командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной «Донецкой народной республики». Он пояснил, что батальон «находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет боевые задачи».

Накануне Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении Прилепина по статьям Уголовного кодекса Украины «Участие в деятельности террористической организации» и «Финансирование терроризма».