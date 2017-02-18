Microsoft: Уровень пиратства в Беларуси выше, чем у соседей 2 18.02.2017, 21:15

Несколько интересных фактов о том, как белорусы пользуются нелицензионным программным обеспечение и что из-за этого происходит.

«Минск-Новости» взяли интервью у главы Microsoft в Беларуси Антона Мякишева, который озвучил несколько интересных фактов о том, как белорусы пользуются нелицензионным программным обеспечение (ПО) и что из-за этого происходит. Собрали для вас самое интересное.

В Беларуси один из самых высоких среди соседей уровень пиратства

«По данным международной компании BSA, занимающейся исследованиями в данной области, в 2016 г. уровень пиратства в Беларуси составлял 85%. По сравнению с прошлым отчетом, сделанном в 2013 г., цифра упала лишь на 1%. Исследование охватывает как частных лиц, так и предприятия.

В России уровень пиратства — 64%, Литве – 51%, Латвии — 49%, Польше — 48%. А в США всего 17%, в Германии и Великобритании — по 22%.

Microsoft высылает «письма счастья»

В конце 2015 – начале 2016 г. белорусское представительство разослало около 20 тыс. писем по разным предприятиям с подробной информацией, какие преимущества в себе несет использование лицензионного ПО и какие риски и проблемы может породить пиратский софт.

Любой сотрудник может сообщить о «спираченном» его фирмой ПО

«Любой сотрудник предприятия или студент может сообщить о факте использования своим работодателем или учебным заведением нелицензионного ПО на нашу горячую линию и адрес электронной почты. По этим каналам связи поступают сотни обращений».

В прошлом году за пиратский софт привлекли две фирмы

«В 2016 г. к административной ответственности были привлечены две организации — «Белтелекабель» и «Белкабельоптика» за использование нелицензионных продуктов Microsoft. Но такие случаи единичны».

Тех, кто пользуется пиратским софтом, ждут милицейские рейды

«Мой призыв к тем, кто хочет решить проблему использования нелицензионного ПО, — приходите и общайтесь. Если не будет переговоров, рано или поздно произойдет милицейский рейд».