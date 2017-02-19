Мечислав Гриб: Моя «жировка» за январь увеличилась на 66% 11 19.02.2017, 10:24

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Мечислав Гриб

Сравнить стоимость конкретных услуг невозможно, потому что ЖКХ произвольно поменял их названия.

Об этом в «Фейсбуке» написал председатель Верховного Совета 12-го созыва, генерал-лейтенант милиции Мечислав Гриб.

«Опять без комментариев.

Моя «жировка» по оплате услуг ЖКХ за январь месяц 2017 года увеличилась на 66% по сравнению с январем 2016: года. Сравнить стоимость конкретных услуг за месяц затруднительно, так как поменялась структура и названия некоторых их них.

Ясности в обосновании стоимости оказываемых услуг как не было раньше, так нет и сейчас».