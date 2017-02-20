В Британии Палата лордов начала рассматривать законопроект о Brexit 1 20.02.2017, 10:59

9,216

Палату лордов предупредили о возможном роспуске, если ее члены решат заблокировать законопроект.

20 февраля Палата лордов Великобритании начинает рассматривать законопроект о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза. Об этом пишет The Guardian (перевод – gordonua.com).

Итоговое голосование по Brexit запланировано на 7 марта. До этого законопроект должен пройти три чтения, а также стадию обсуждения.

BBC сообщала, что Палату лордов предупредили о возможном роспуске, если ее члены решат заблокировать законопроект.

Правительство Великобритании внесло на рассмотрение парламента законопроект о начале официальной процедуры выхода Соединенного Королевства из Евросоюза 26 января. В нем содержится всего два пункта: премьер-министр страны может уведомить о выходе из ЕС в соответствии со ст. 50 Договора о Европейском союзе (Лиссабонский договор), а также что закон действует, "несмотря на все положения Договора о европейских сообществах 1972 года или любые другие акты".

8 февраля законопроект в третьем чтении поддержала Палата общин – 494 голоса против 122.

На референдуме о выходе Великобритании из Европейского союза, который состоялся 23 июня 2016 года, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% хотели остаться в ЕС. Большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за сохранение членства страны в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй говорила, что формальный процесс выхода страны из ЕС начнется в 2017 году. По ее словам, принятого на референдуме решения достаточно для запуска 50-й статьи Лиссабонского договора, определяющей механизм выхода страны-члена из Евросоюза.

Однако в ноябре Высший суд Лондона постановил, что правительство Великобритании не может запустить процесс Brexit без одобрения парламента. Кабинет министров обжаловал это постановление. 24 января 2017 года Верховный суд отклонил апелляцию правительства с перевесом восемь судей против трех, что стало причиной внесения билля о Brexit в парламент.