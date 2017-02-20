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Соблазненные малые

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  • Владимир Долин, «Радио Свабода»
  • 20.02.2017, 11:55
  • 19,569
Владимир Долин
Фото: RFE/RL

Если в донецких степях пуля-дура политрука Прилепина подсечет – без обид.

Очень хороший русский писатель Леонид Юзефович написал о значительном русском писателе, едва ли не самом значительном из ныне живущих по шкале оценок Юзефовича, Захаре Прилепине. Дескать, в Донбасс воевать из чувства долга поехал. Убивать, то есть, из чувства долга. А что? На войне, бывает, приходится и убивать. Даже политрукам. На то она и война. "Очень хочу, чтобы он остался жив", – прочувствованно пишет Юзефович. И я хотел бы. Я даже был бы не против, если бы остались в живых Моторола и Гиви.

А чего проще? Мыл бы Арсен Павлов машины на автомойке в Ростове, раскатывал бы на автопогрузчике по Донецку Михаил Толстых (между прочим, хотя и не писательство, но тоже вполне достойные занятия) – были бы они живы. И еще тысяч десять человек остались бы в живых, если бы не дивный новый "Русский мир", который упомянутые персонажи почему-то решили строить в Украине. "Едва ли не самый значительный русский писатель", певец "Русского мира" Прилепин виновен в гибели всех этих людей, ибо сказано: "А кто соблазнит одного из малых сих... тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской". А на счету Прилепина немало соблазненных "малых", сеющих смерть в Донбассе за "Русский мир". Некоторые из них уже в Вальхалле, где, надо полагать, с нетерпением ожидают встречи с инженером человеческих душ, решившим в политрука переквалифицироваться. Как там у Киплинга?

А в Украине не надо строить "Русский мир". В Украине он издавна существует. Свой, украинский. Русский в Украине. Настоящий, свободный, а не византийщина московская. В отличие от покойных Гиви и Моторолы, Прилепин должен был бы об этом догадываться. Хотя бы потому, что в докрымскую и додонбасскую эпоху книги его неплохо расходились в книжных магазинах Харькова, Киева и даже Львова. Будучи выпускником Литературного института, Прилепин должен был бы знать, как украинский русский мир – Гоголь и Паустовский, Катаев и Бабель, Светлов и Багрицкий, всех не перечислишь, обогатили русскую прозу и поэзию украинскими сюжетами и мелодикой мовы. Но это в прошлом. Сегодня русский литератор Прилепин утюжит огнем Украину – настоящий, не придуманный московскими политтехнологами, русский мир, украинскую литературу и русскую словесность в Украине. Убивает читателей и почитателей прекрасных русских поэтов Украины Бориса Херсонского и Александра Кабанова, значительного, как на мой взгляд, куда более значительного, чем Прилепин, прозаика Андрея Куркова. Он бы и их, наверное, убил, да руки коротки.

Так что, если в донецких степях пуля-дура политрука подсечет – без обид. Донбасс – не Гренада, а Прилепин – не Кольцов и не Эренбург, и уж тем более не Хемингуэй. И бандформирование, в котором самозваный майор Прилепин комиссарит, больше похоже на легион "Кондор", чем на интербригады. Было бы символично, если бы Прилепина навеки успокоил русскоязычный филолог-литературовед или литературный критик. Специалист по Лермонтову или Толстому, курсовую работу по "Санькя" писавший. А их, никогда не помышлявших о войне, сейчас в украинских окопах хватает. Но это вряд ли. И не только потому, что такой поворот сюжета похож на сценарий дешевого сериала. Просто плотный гастрольный график "певца во стане русских воинов майора Прилепина" – творческие встречи, литературные вечера, спектакли за сотни километров от линии фронта – оставляет не так уж много времени для участия в боях.

Но бог с ним, с Прилепиным. Я очень хорошего (без всякого ерничанья) русского писателя Леонида Юзефовича спросить хочу: он себя соблазнителем малых сих не чувствует? Мальчики кровавые, не распятые, реальные не будут ему сниться, с Прилепиным во главе?

Владимир Долин, «Радио Свабода»


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