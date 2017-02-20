Стало известно, сколько будет стоить белорусский электромобиль 23 20.02.2017, 12:01

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Фото: onliner.by

Цена авто будет в два раза больше своего бензинового аналога.

Белорусский электромобиль будет приблизительно в два раза дороже бензинового аналога «БелДжи». Об этом в интервью газете «Рэспублiка» рассказал генеральный директор Объединенного института машиностроения НАН Сергей Поддубко, сообщает Белта.

Сергей Поддубко напомнил, что во всем мире электромобили недешевые. Например, в Китае среднее авто стоит $ 13 тыс., а его электрический аналог — $ 32 тыс. «Откуда берется такая цена? К стоимости авто добавляется цена накопителя, это самый дорогой элемент. Не менее важная составляющая — двигатель, для производства которого нужны импортные редкоземельные материалы», — пояснил он.

«Наш электромобиль, конечно, если сравнивать его с ценой бензинового аналога „БелДжи“, тоже будет дороже. Мы планируем, что приблизительно в два раза (базовая версия Geely SC7, на базе которого будет построен электромобиль, стоит 19 000 рублей. — Прим). Но это будет еще зависеть от серии: чем она будет больше, тем цена ниже», — отметил Сергей Поддубко.

В Академии наук также рассказали о скорости зарядки и объеме батареи белорусского электромобиля. «Мы заложили пробег не менее 100 км при скорости до 90 километров в час, то есть с учетом напряженного городского движения. Что касается стопроцентной зарядки, это потребует 3−4 часа. Да, много. Но нужно ли каждый раз заряжать машину полностью? Это достаточно сделать раз в сутки в ночное время. В остальное — быстрая подзарядка. Для зарядки на 85% понадобится всего около получаса», — добавил Сергей Поддубко.

Экспериментальный образец белорусского электромобиля будет изготовлен в 2017 году. Массовое производство электромобилей на базе предприятия «БелДжи» планируется к 2019 году.

Сегодня стало известно о начале тестовой сборки нового «Тесло», цена передового электромобиля составит около $35 тысяч.