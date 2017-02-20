В Минске парковка в районе бульвара Мулявина стала платной 20.02.2017, 16:45

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В этом году количество платных парковочных мест власти планируют увеличить до 8 тысяч.

В Минске начали взимать плату за парковку в районе бульвара Мулявина и дома №40 по ул. Немига, сообщили БелТА в государственном учреждении «Парковки столицы».

Новые зоны платной парковки сначала экcплуатировались в тестовом режиме, а с 20 февраля перешли на штатный режим работы. По ул. Немига создано 60 машиномест, по бульвару Мулявина - 111 (по обе стороны от пр. Независимости до ул. Золотая горка) и 88 (по обе стороны от ул. Золотая горка до пр. Независимости), в районе ул. Гикало,4 и бул. Мулявина, 5 - 46 мест. Парковки работают в будние дни с 8.00 - до 18.00 (до 20.00 в районе ул. Немига), суббота и воскресенье выходной.

Платная парковка по пр. Дзержинского, 1 в связи со строительством третьей линии метрополитена с 1 марта прекращает работу.

Как сообщалось, в столице разработан план развития платных парковок, состоящий из нескольких этапов. Первый этап предусматривал создание около 2 тыс. парковочных мест в центральной части города (в районе ул. Городской Вал, Немига, Бобруйская, Кирова, Ленина, Свердлова, экспериментальная зона на ул. Толбухина в районе завода «Луч» и др.). В 2017 году количество платных парковочных мест планируется увеличить до 8 тыс. В основном они будут размещаться на улично-дорожной сети.