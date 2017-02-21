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От многодетных семей в Солигорске требуют доплатить по $20 тысяч за квартиры

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  • 21.02.2017, 12:37
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Стоимость «квадрата» повысили в полтора раза уже после того, как жителям отдали ключи.

Доплатить $20 тысяч или потерять квартиру и вернуть банку кредит в $50 тысяч. Перед таким выбором оказались солигорские многодетные семьи, сообщает «Белсат».

Всем им предложили построить жилье и пообещали, что стоимость «квадрата» меняться не будет. Но она выросла с Br 7 до 11 млн уже после того, как жителям отдали ключи.


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