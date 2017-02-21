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В Бресте инвалидов оставили без льготных лекарств

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  • 21.02.2017, 13:14
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Врачи объяснили отказ в выписывании рецептов отсутствием специальных бланков.

85-летнему брестчанину Василию Ващуку в поликлинике отказались выписать рецепт на получение лекарств по льготной цене на том основании, что нет соответствующих бланков, пишет vb.by.

«На днях зашел в поликлинику на ул. Кирова, 15, в Бресте, в которой я обслуживаюсь, - сообщает Василий Ващук. - Мне 85 лет, являюсь инвалидом I группы и имею право на получение лекарств по льготной цене. Но в этот раз мне не выдали льготный рецепт, объяснив это тем, что в поликлинике нет соответствующих рецептурных бланков. Поэтому не только я, но и другие больные вынуждены обходиться без столь необходимых лекарств или же покупать их за полную стоимость. Я сам врач по профессии, боролся за здоровье людей, и такая ситуация ничего кроме недоумения не вызывает. Неужели в крайнем случае нельзя выписать льготный рецепт на обычном листке бумаги, заверив его соответствующей печатью?»

Читателю отвечает главврач Брестской городской поликлиники № 1 Владимир Клименко:

«Об этой проблеме нам известно. Дело в том, что льготное обеспечение лекарствами производится по бланкам строгой отчетности, которые, как и листки нетрудоспособности, имеют степень защиты. Эта продукция печатается в республиканском научно-техническом унитарном пердприятии «Криптотех» Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь. Она соответствует требованиям инструкции «О порядке изготовления бланков строгой отчетности и специальных материалов». Поэтому на «обычной бумаге» мы не можем выписать такого рода рецепт. Когда запасы бланков заканчивались, была своевременно подана заявка в РУП «Криптотех» Гознака. Но там по каким-то причинам вышла задержка. Скорее всего, это объясняется тем, что многие учреждения здравоохранения республики в настоящее время переходят на обслуживание по электронным рецептам. Что касается Бреста, то здесь почти все медучреждения пока работают по прежней схеме. Но проблема с нехваткой бланков уже решается, и пациенты, имеющие право на льготное обслуживание, смогут получить рецепт установленного образца».


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