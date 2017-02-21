Власти отобрали гродненский пивзавод у владельца 14 21.02.2017, 13:23

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Фото: Виталий Дернейко, TUT.BY

Гродненский пивзавод изъяли у владельца и вернули в коммунальную собственность.

Комплекс зданий пивоваренного завода в Гродно, внесенный в список историко-культурных ценностей и который является памятником архитектуры второй половины XIX века, по решению экономического суда был возвращен в коммунальную собственность Гродненского горисполкома, сообщает tut.by.

Гродненский пивзавод был построен на берегу Немана еще в позапрошлом веке и являлся старейшим таким предприятием в Беларуси — он работал с 1877 года и лишь несколько месяцев не дожил до своего 130-летия. В 2007 году планировалось вместо реконструкции устаревшего предприятия построить новое за пределами города, но этого не произошло. На строительство нового завода денег не было.

Комплекс зданий бывшего завода в центре города был куплен в 2010 году. Однако у собственника сразу же начались проблемы. Оплатить полную стоимость фирма сразу не смогла, поэтому завод был фиктивно продан другому юридическому лицу. Однако новый собственник не спешил реконструировать завод.

По данным фактам гродненской прокуратурой были проведены проверки, в ходе которых было установлено, что на момент составления паспорта объекта в 2009 году его техническое состояние было удовлетворительное.

В 2010 году комплекс зданий пивзавода был приобретен СООО «Экопромэнерго». Участниками сделки было подписано дополнительное соглашение к договору, согласно которому покупатель взял на себя обязательство вовлечь приобретаемое имущество в хозяйственный оборот в течение 3 лет, благоустроить прилегающую территорию и оборудовать гостевые стоянки в течение 2 лет, а также подписать охранное свидетельство. В котором, кстати, было указано, что собственник обязан сохранить комплекс, и он не может отчуждать или другим образом передавать право собственности на него без согласования с областным (Минским городским) исполнительным и распорядительным органом.

В нарушение данного обязательства СООО «Экопромэнерго» (первый владелец — прим.) в 2014 году без согласования с исполнительным органом заключило сделку с ООО «ЖаВаС-Инвест» о продаже Гродненского пивоваренного завода. Теперь у нового собственника отсутствовали обязательства по вовлечению приобретенного имущества в хозяйственный оборот в течение 3 лет и благоустройству территории в течение 2 лет, как ранее было указано в дополнительном соглашении.

По поручению гродненской прокуратуры специалисты Гродногражданпроекта провели обследования памятника архитектуры. Они установили, что комплекс зданий сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

В связи с неисполнением договорных обязательств и угрозой разрушения объекта, являющегося историко-культурной ценностью, прокурором Гродно в Гродненский экономический суд предъявлен иск о расторжении договоров купли-продажи объекта «Гродненский пивоваренный завод» и возвращении его в коммунальную собственность Гродненского горисполкома.

Исковое заявление было рассмотрено и удовлетворено. Кассационной судебной инстанцией решение суда оставлено без изменения и вступило в силу.