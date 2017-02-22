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Леонид Злотников: ВВП Беларуси заметно упадет

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  • 22.02.2017, 12:23
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Белорусскую экономику в 2017 году ожидают неприятные сюрпризы.

В январе ВВП страны просел на 0,5%. А ведь правительство запланировало рост по итогам года на 1,7%.

Иосуб: Вопрос в том, кто будет покупателем растущей промышленности

По данным Национального статистического комитета, объем промышленного производства якобы увеличился в январе на 5,9%.

Однако старший аналитик Альпари Вадим Иосуб не разделяется оптимизм правительства по поводу этой цифры.

– Действительно, в промышленности есть небольшой рост после сильного падения. Но разве это выход из кризиса? Вопрос ведь в том, кто будет покупателем нашей «возрождающейся» промышленности. Если раньше произведенную продукцию просто ставили на склад, то затем стали вывозить на склады, принадлежащие торговым домам в России и других странах. На бумаге вроде экспорт, а по сути денег никаких нет, – отметил Вадим Иосуб в комментарии «Завтра твоей страны».

Он приводит в пример схему с поставками сельхозтехники в колхозы. Часто сельхозпредприятия не могут за нее расплатиться, и их неплатежи, в конце концов, гасит государство – за счет потерь для бюджета.

К показателю объема промышленного производства старший аналитик Альпари относится скептически. С его точки зрения, белорусская экономика не сможет выйти по итогам года на запланированный показатель роста ВВП – пока для этого нет предпосылок.

По его мнению, вряд ли смогут вырасти внутренние инвестиции без помощи печатного станка, вряд ли стоит ждать серьезного притока внешних инвестиций с учетом инвестиционного климата, под большим вопросом находятся успехи во внешней торговле – не видно новых платежеспособных рынков для белорусской промышленности.

Наконец, нужно учитывать резкое сокращение поставок нефти со стороны России и переход нефтегазовой войны в мясомолочную.

– Если рост экономики окажется по итогам года в районе 0%, то это уже будет большим достижением. Наверное, это максимум, что можно получить в сложившейся ситуации. Гораздо более реальным развитием событий выглядит снижение ВВП на 0,5-1%, – говорит Вадим Иосуб.

Злотников: ВВП заметно упадет

Экономист Леонид Злотников также не видит факторов роста для белорусской экономики и считает наиболее вероятным сценарием дальнейшее снижение ВВП страны.

– Это если процессы будут проходить инерционно. А вот если Россия упрется, и Лукашенко не сможет ее уговорить предоставить больше дешевой нефти и газа, то последствия будут иметь еще более негативный характер. Увеличатся наши расходы и себестоимость продукции, ВВП заметно упадет. В этом году вряд ли стоит ожидать, что какие-то события повлияют на нашу экономику положительно. Скорее стоит опасаться неприятных сюрпризов, – полагает Леонид Злотников.


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