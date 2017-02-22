Леонид Кулаков: 25 марта выйдем плечом к плечу на Площадь

Леонид Кулаков: 25 марта выйдем плечом к плечу на Площадь12
- 22.02.2017, 15:45
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Долг каждого белоруса – рассказать об акции всем своим знакомым.
Об этом в интервью Charter97.org рассказал активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.
- Принимали ли вы участие в Марше рассерженных белорусов? Какие у вас впечатления, эмоции, после этой акции?
- Да я был, хоть меня никак не коснулся этот декрет, я работаю, исправно плачу налоги. Но я вышел поддержать тех, кого несправедливо записали в «тунеядцы». На самом деле было здорово, атмосфера была радостная, люди улыбались друг другу. Среди вышедших на акцию, победивших свой страх, было много новых лиц. Я остался доволен, этот Марш — свидетельство победы в первую очередь над собой. Белорусы показали свою солидарность и бросили вызов властям.
- Скажите, почему важно выйти на акцию 25 марта?
- В первую очередь 25 марта это День Воли, праздник свободных людей. Что касается непосредственно акции, это не работает так, что ты выйдешь один раз и все. Отсидеться не выйдет. Общество больше не готово мириться с творящимся беспределом. Люди должны консолидироваться и показать властям, что мы их не боимся. Что все таки власть для народа, а не наоборот.
- Чтобы вы хотели сказать белорусом в связи с акцией 25 марта?
- Я хотел бы обратиться к белорусам, которые вышли на улицы в первый раз. Вы должны рассказать всем своим знакомым об акции. Нечего боятся. Мы должны выйти плечом к плечу, чтобы каждый чувствовал поддержку друг друга. Выходите, не бойтесь, победа будет за нами!