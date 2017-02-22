Выставку «Правда о Куропатах» посетил Кшиштоф Занусси 1 22.02.2017, 21:07

Фотo: svaboda.org

Известный польский режиссер отметил, что все белорусы должны знать правду о Куропатах, как поляки - о Катыни.

В минском Дворце искусств открылась вторая документально-художественная выставка «Правда о Куропатах. Факты, документы, свидетельства».

Ее создатели, а это общественная инициатива «Эксперты в защиту Куропат», считают, что по сравнению с первой выставкой, которая презентовалась в 2015 году, нынешняя шире показывает историческую топографию урочища Куропаты, передает «Радыё Свабода».

Перед официальным открытием на выставку пришел известный польский режиссер театра и кино Кшиштоф Занусси, который находится с кратким визитом в Минске. В интервью он сказал, что все белорусы должны знать правду о Куропатах, как поляки - о Катыни:

«Это живая история. Мы знаем, что нация, которая забывает свое прошлое, не имеет будущего. Поэтому необходимо, чтобы проводились такие выставки. Я рад, что вы помните то, что произошло, помните эту страшную несправедливость. Я очень сочувствую вам. Я сюда пришел, потому что тема Куропат еще не настолько известна, как должна. Для всех поляков известна Катынь. Куропаты были позже открыты, и нужно, чтобы люди знали, что здесь произошло».

Фота: svaboda.org

«Выставка с самого начала имела две цели - популяризировать Куропаты и задать определенную матрицу для электронных ресурсов о Куропатах и других местах захоронения жертв массовых репрессий. Также мы считаем, что выставка подтолкнет исследователей в других регионах, вдохновит авторов пособий», - сказал член инициативы «Эксперты в защиту Куропат» языковед Винцук Вячорка.

Фота: svaboda.org

Выставка состоит из нескольких стендов, разделенных на смысловые зоны.

«Мы сделали попытку - и результаты есть на этой выставке - реконструировать список жертв. Список жертв - это страшная тайна, которую охраняют наследники Дзержинского, ни один запрос родственников жертв пока не был удовлетворен. Через косвенные свидетельства все же удается добыть некоторые имена. Также здесь есть список палачей, некоторые портреты. Это важно, чтобы люди знали, что ничто не проходит бесследно», - сказал Вячорка.

Макеты прапанаваных помнікаў у Курапатах

Фота: svaboda.org

Готовя выставку, члены инициативы разговаривали с людьми, которые жили в окрестностях Куропат. Таким образом удалось восстановить историческую топографию тогдашнего урочища - какой дорогой привозили жертв из минского НКВД, где проходил забор и где были ворота, как выглядело урочища снаружи, где стояли и какими были наблюдательные вышки, будка охранников, где проходила просека, где происходили расстрелы. Вся эта информация представлена в разделе «Территория».

Марат Гаравы

Фота: svaboda.org

«Если есть точные свидетельства, что там стоял советский забор, то байки о том, что урочище использовали немцы для своих расстрелов, рассыпаются», - говорит Вячорка.

«Главные посетители - это белорусы, чьи родственники там лежат. Также важно, что там бывают иностранные гости, которые считают своим долгом посетить Куропаты. Урочище посетили президенты - Лех Валенса и Билл Клинтон. К сожалению, никакой другой президент Куропаты не посетил», - добавил Винцук Вячорка.

Фота: svaboda.org

Один из авторов выставки, член инициативы «Эксперты в защиту Куропат» журналист Марат Горовой представил посетителям нескольких жителей соседних с Куропатами деревень, на основании показаний которых создавалась выставка:

«Нашу выставку посетили Зоя Залецкая, ее муж Аркадий, а также Алесь Генералов и Павел Михалевич. Проследив судьбу их семей, а также семей их односельчан, мы создавали некоторые разделы выставки».

Фота: svaboda.org

Он добавил, что организаторы искренне поддерживают активистов, которые в эти дни защищают Куропаты от нового незаконного строительства.

Выставка «Правда о Куропатах» будет работать до 28 февраля.