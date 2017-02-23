Грибаускайте: БелАЭС - геополитический проект России 1 23.02.2017, 13:55

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Даля Грибаускайте

Литва должна всеми силами остановить строительство атомной станции.

Строящаяся у границы с Литвой, в Островце, Белорусская АЭС является геополитическим проектом России, направленным против Литвы, заявила президент Даля Грибаускайте, пишет Delfi.

«Этот проект, БелАЭС, я считаю российским геополитическим проектом, недоброжелательно направленным против Литвы. Возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, препятствовать ее синхронизации с Западом», - заявила в четверг в Вильнюсе Грибаускайте. По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БелАЭС и требовать безопасности и прозрачности.

«Нет сомнений в том, что мы должны выполнить свое домашнее задание - защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции и ускорять, улучшать процесс синхронизации (ЛЭП с Западом - BNS ). Таким образом, заниматься своими делами и оценивать этот проект как геополитический и недоброжелательный в отношении Литвы», - сказала президент журналистам.

Она отметила, что Литва должна сделать все, чтобы проект БелАЭС был бы экономически невыгодным, назван вредоносным и направленным против Литвы. Российская корпорация «Росатом» строит АЭС в 50-ти километрах от Вильнюса, в Островце. На станции будет оборудовано два реактора (тип ВВЭР/ PWR ) мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй - в 2020 году. Литовское правительство утверждает, что строительство АЭС рядом со столицей Литвы ведется без соблюдения стандартов безопасности. Беларусь отклоняет претензии Литвы и говорит, что на станции будут применяться самые высокие стандарты безопасности.