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Эстония запустила четырехлетнюю программу обновления сил обороны

  • 24.02.2017, 15:42

В первые два года на модернизацию армии будет выделено $260 миллионов.

Силы обороны Эстонии в период с 2018-го по 2021 год усилят маневренность бронетехники, получат новые виды ручного огнестрельного оружия, станут лучше управлять своими операциями и сформируют командование в сфере киберобороны, сообщает Rus.postimees.ee со ссылкой на указ министра обороны страны Маргуса Цахкны.

По словам Цахкны, в течение четырех лет будет существенно повышена самостоятельная обороноспособность Эстонии и государство сможет отреагировать на военную угрозу мгновенно, если этого потребуют обстоятельства. "В госбюджете 2017 года на покупку боеприпасов предусмотрено 40 млн евро, и в период с 2018-го по 2021 год на эти же цели будет отведено еще 166,5 млн евро с целью повысить боеспособность сил обороны", - отметил Цахкна. 60 млн евро будет выделено на пополнение запасов крупнокалиберных боеприпасов из запускаемой с 2018 года трехлетней программы дополнительных инвестиций.

Один из важнейших проектов касается закупки бронетехники. В 2019 году для разведывательного батальона будет приобретено 44 боевых машины пехоты CV90, в 2020 году в дополнение к ним будут закуплены бронетранспортеры поддержки. В 2021 году в Эстонию поступят первые самоходные артиллерийские установки.

Уже в этом году в распоряжение военнослужащих Разведывательного батальона поступят новые виды ручного огнестрельного оружия, а к 2021 году новые виды вооружения будут у всего личного состава Первой пехотной бригады.

Кроме того, на базе нынешнего штабного батальона и батальона связи создадут киберкомандование. Ему будут подчиняться все подведомственные Министерству обороны структуры, занимающиеся вопросами киберобороны. Также увеличится количество полигонов.

Министерство обороны приглашает в силы обороны и женщин, стартует программа патриотического воспитания молодежи.

В последнее время в Эстонии, как и в других странах Балтии, опасаются агрессии со стороны России. Страны Балтии неоднократно высказывали опасения по поводу потенциальной российской угрозы, а высокопоставленные чиновники Запада подозревали, что Россия может готовить нападение на страны Балтии.


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