Фирташа выпустили из-под стражи 6 24.02.2017, 16:48

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Дмитрий Фирташ

Украинский олигарх был одпущен под залог в 125 миллионов евро.

Об этом сообщил источник, близкий к защите бизнесмена, передает «Украинская правда».

Как известно, 23 февраля бизнесмена задержали по экстрадиционному запросу США. Фирташ еще на один день останется под стражей. Экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа добиваются Испания, где его обвиняют в отмывании денег, и США, которые обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. 21 февраля Высший земельный суд Вены дал добро на экстрадицию Фирташа в США. Окончательное решение об экстрадиции принимает федеральный министр юстиции. Защита Фирташа заявляла о намерении обжаловать решение суда. В окружении бизнесмена полагают, что в ближайшие месяцы Фирташ не будет экстрадирован из Австрии.