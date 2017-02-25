Шуневич: Каждое 9 мая мы с женой надеваем форму НКВД 2 25.02.2017, 11:11

Фото: Виталий Дембовский

Глава МВД Игорь Шуневич в очередной раз объяснил свой выбор формы сотрудника НКВД на 9 мая.

В интервью «Советской Белоруссии» он назвал это данью уважения к сотрудникам органов внутренних дел, которые работали в непростое послевоенное время.

«Я надеваю ее каждый год 9 Мая. А моя супруга — общевойсковую форму времен Великой Отечественной. В гараже МВД есть настоящий музейный экспонат — восстановленный автомобиль 1947 года выпуска. После парада мы с женой садимся в этот «Виллис» и едем по Минску, отдавая дань уважения всем сотрудникам органов внутренних дел, которые воевали, погибали или были изувечены войной. В этой форме они работали в тяжелое послевоенное время, боролись с вооруженными бандами, защищали людей от уголовников и нацистских недобитков. Поэтому я горжусь тем, что у меня есть абсолютно точная копия этой формы», — пояснил Шуневич.

Он также рассказал, что форму он пошил за свой собственный счет, отмечает tut.by.

«Она скроена по подлинным старым лекалам. Даже пуговицы отлиты на том же монетном дворе, где их делали в те годы. Более того, у меня есть и полный комплект экипировки — начиная от офицерского планшета и заканчивая компасом времен войны. Только сапоги — новодел, зато из настоящей юфтевой кожи. При этом я не увлекаюсь военной реконструкцией, форму для себя сшил по внутреннему побуждению, за собственный счет. Именно с той целью, о которой уже сказал, — показать, что память о людях, когда-то носивших это обмундирование, жива и почитаема по сей день», — подчеркнул министр.