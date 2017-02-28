Жители Миорского района хранили дома целый арсенал винтовок 4 28.02.2017, 13:00

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Оружие было обнаружено в самом райцентре и двух деревнях рядом с Миорами.

В Миорском районе милиционеры забирали у людей винтовки. Происшествие произошло в районном центре и в двух деревнях еще в конце января, но о нем стало известно только сейчас. Как информирует пресс-служба МВД, сначала правоохранители нашли малокалиберную винтовку ТОЗ-16 и 26 патронов к ней у жителя деревни Зачеревье. На следующий день милиционеры изъяли винтовку ТОЗ-8м и 37 патронов к ней у жителя деревни Каменполье. В тот же день у жителя г. Миоры нашли винтовку Мосина образца 1891-1930 годов калибра 7,62 мм.

Отмечается, что оружие мужчины хранили по месту жительства. В их отношении заведены уголовные дела, статья — "Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ" (ч. 2 ст. 295 УК). Подозреваемым грозят исправительные работы — до 2 лет, арест — до 6 месяцев, ограничение свободы — до 5 лет или даже лишение свободы на срок до 7 лет.

Операцию провели сотрудники 7-го управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.