В Гомеле открыли «горячую линию» по защите белорусского языка 3 5.02.2017, 11:51

Фото с сайта svaboda.org

Активисты будут сотрудничать с предпринимателями и учреждениями Гомеля для белорусизации бизнеса и делопроизводства.

Городская организация «Таварыства беларускай мовы» имени Франциска Скорины (ТБМ) 5 февраля открывает Центр белорусского языка в Гомеле. При центре будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав белорусскоязычных.

Руководитель городского филиала ТБМ в Гомеле Алеся Авласевич рассказала «Радыё Свабода»:

«В Беларуси растет спрос на все белорусское. Гомель не исключение. Но во втором по величине городе нашей страны нет общественной площадки для коммуникации и поддержки белорусскоязычных. Мы решили воплотить нашу давнюю мечту — городской центр развития белорусского языка и культуры. Будем работать над тем, чтобы центр стал местом совместной работы».

Активисты планируют продолжить коммуникацию с предпринимателями и учреждениями Гомеля, предлагая им свою профессиональную помощь для расширения сферы использования белорусского языка в услугах, товарах, рекламе, делопроизводстве.

Открытие центра в Гомеле по улице Кирова, 3 началось в 12 часов в воскресенье, 5 февраля.