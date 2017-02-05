Концерт белорусской группы Vuraj прошел в Варшаве с аншлагом 1 5.02.2017, 16:23

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Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Группа, которая экспериментирует с белорусским фольклором, выступила в варшавском клубе.

В Варшаве в клубе «Cynamon&Kardamon» выступила белорусская группа Vuraj. Музыканты ездят по белорусским деревням и собирают народные песни, чтобы потом на их основе создать новые композиции в стиле инструментального театра, сказочного фолка и других направлений. Название группы происходит с Полесья, а мотивы для произведений музыканты ищут еще и на Лепельщине, сообщили Charter.97.org организаторы.

- На Полесье я не раз слышал, как говорили «вурай», не «вырай». И вот само слово «вурай» мне больше нравится. Половина песен - с Полесья, из экспедиций, которые мы осмысливали и по-своему сделали, и половина - с Витебщины, чаще всего, Лепельщины. То есть два региона мы объединяем вместе, - объясняет лидер группы Сергей Довгушев.

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Группу можно смело назвать одной из самых активных и интересных на нынешнем музыкальном пространстве Беларуси. Крупнейший белорусский музыкальный портал Tuzin.fm назвал Vuraj героями 2016 года.

После Варшавы артисты пожалуют в Щецин и Прагу.

Организаторы варшавского концерта обещают выступление другой интересной белорусской группы в марте.