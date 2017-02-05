Как оконщики «разводят» гродненцев на деньги 17 5.02.2017, 16:51

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Под видом бесплатной профилактики пластиковых окон мастера обдирают доверчивых горожан.

В Гродно активизировались представители службы оконного сервиса. Жительница областного центра рассказала свою историю о том, как под видом бесплатной профилактики пластиковых окон мастера обдирают доверчивых горожан, сообщает rgazeta.by.

К 85-летней Софье Юльяновне, проживающей в многоквартирном доме по улице Гагарина, оконщики нагрянули без предупреждения. Настойчиво предложили бесплатно осмотреть окна. Якобы у них есть соответствующий приказ из министерства (старушка не придала значения, из какого именно).

– Их было несколько человек. Один представительный такой, в пиджаке и под галстуком, назвался директором. Мне ж откуда знать. Я привыкла доверять людям. Думаю, а вдруг действительно, ходит какая-то проверка, как же не впустить, – рассказывает бабушка. – Тем более у меня одно окно чуть-чуть продувало. Они, услышав это, обрадовались, что не зря пришли.

Мастера прошлись по двухкомнатной квартире, проверили окна и предложили хозяйке их «подлечить» – заменить старый уплотнитель на новый, кое-где «подчистить, подмазать». Старушка согласилась: если мастер сказал нужно, значит, нужно. Управились за пятнадцать минут. Про то, что должны были еще подчистить, подмазать, мастера «забыли». Дело дошло до оплаты. Софье Юльяновне озвучили сумму – 199 рублей. Старушка уверяет, что дала 200 рублей. Представители оконной службы быстро предложили подписать договор. Хозяйка удивилась, почему в нескольких экземплярах. Причем договоры разные. Но мастера успокоили: мол, так надо. Один экземпляр для налоговой, другой – для клиентки, третий – для фирмы. Там, где показывали, старушка ставила свою подпись, не вникая в суть. Потом клиентку огорошили: она должна фирме еще 99 рублей. И показали: данная сумма прописана в договоре, который она собственноручно подписала.

– Я договор не читала, просто подписала. Заговорили меня тут, отвлекли. Потом смотрю, в квитанции они написали, что я оплатила 100 рублей, оставшуюся сумму 99 рублей прописали в договоре, хотя я точно помню, что давала 200, – вздыхает Софья Юльяновна.

В итоге получилось, что доверчивая пенсионерка за несколько метров утеплителя и минимум работы должна была отдать почти 300 рублей. Старушка поняла, что ее развели. Внук пытался сам достучаться до совести представителей фирмы, да где там. Семья обратилась за помощью в общество защиты потребителей.

Мы позвонили в несколько официальных фирм по установке окон, которые давно работают на рынке, чтобы узнать, сколько приблизительно стоит такой сервис. В одной фирме сказали, что замена утеплителя в окнах трехкомнатной квартиры обойдется приблизительно в 30 рублей плюс стоимость материала, но он недорогой – 10 метров за 4-5 рублей. В другой фирме за утепление одного окна берут 20 рублей с учетом материалов и выезда мастера. При этом каждая компания дает определенный гарантийный срок.

Председатель Гродненской городской организации ОО «Белорусское общество защиты потребителей» Вадим Рыжкевич не скрывает: проблема стремительно набирает масштабы. Сначала был наплыв жалоб по поводу фильтров для воды и воздуха, потом потребители обращались по поводу дорогостоящей посуды, которую им навязывают, приглашая в офисы. Теперь вот похожая ситуация с окнами. Жалоб – пруд пруди. Схема работы проста: мастера обещают осмотреть стеклопакеты бесплатно, но как только переступают порог дома, начинают психологически «обрабатывать» клиента, находя при этом то одну, то другую погрешность в окнах. Когда клиент клюнул на удочку, быстро составляют договор, пока не передумал. Сумму могут указать любую. Ваше право – соглашаться или нет. К сожалению, многие распахивают перед незнакомцами дверь и с легкостью идут на контакт. Недобросовестные мастера рассчитывают на то, что люди не знают расценок на ремонт.

Расторгнуть договор или изменить его условия в одностороннем порядке после подписания затруднительно. И практически невозможно вернуть деньги, так как, подписав договор, клиент дает согласие на проведение работ. А договор обычно составлен таким образом, что комар носа не подточит. Оспорить в суде его практически невозможно, отмечает собеседник. На уловку, как правило, попадаются пожилые люди. Они меньше всех информированы и очень доверчивы. И «покупаются» на то, когда мастера предлагают им оплатить первый взнос, остальную сумму якобы готовы подождать до пенсии, то есть войти в сложное финансовое положение. Представители оконного сервиса чаще звонят на домашние и мобильные телефоны, но, как в вышеописанном случае, могут заявиться без предупреждения.

– Выслушав полезные советы и получив консультацию, потребитель имеет право отказаться от подписания договора на оказание услуг, требующих оплаты. Рекомендую взрослым детям поговорить со своими престарелыми родителями и объяснить, как следует вести себя в таких ситуациях, – советует Вадим Рыжкевич. – Никакое министерство не обязывает открывать двери своей квартиры и показывать мастерам окна.

От жителей Гродненского района сигналов о фирмах, предлагающих услуги подобного рода, не поступало, отмечают в Гродненском РОВД. Хотя, как сообщила в редакцию скидельчанка, к ней уже звонили с предложением проверить окна. Правда, она вежливо отказалась. Так что не исключено, что недобросовестные мастера уже ищут наивных граждан в пригороде областного центра…

По имеющейся информации сейчас в Гродно грамотно разводят горожан две оконные фирмы. Кстати, официально зарегистрированные. Так что будьте бдительны. Совет один – не пускайте навязчивых ремонтников к себе в квартиру. Если есть проблемы с окнами, лучше обратиться в компанию, которая себя зарекомендовала на оконном рынке. Прочитайте отзывы. А еще надежнее вызвать мастера от фирмы, которая устанавливала окна. И прежде чем подписывать какой-нибудь договор, внимательно его изучите.