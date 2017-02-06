Кум, брат, сват 13 Артем Семенов, 6tv.by

6.02.2017, 23:25

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Будь ты семи пядей во лбу, без «поддержки» в верхах должности тебе не занять.

В Чериковском районе сложилась своеобразная система подбора и расстановки руководящих кадров. Отдел организационно-кадровой работы райисполкома в кадровых вопросах, по сути дела, ничего не решает, а всего-навсего ведет делопроизводство. Постановка кадров в резерв – простая формальность.

В районе все знают, что даже будь ты семи пядей во лбу, тебе без «поддержки» в верхах должности не занять. На многие чиновничьи кресла усадили людей, далёких по образованию от специфики их работы. Так, отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чериковского райисполкома руководит воспитатель дошкольного учреждения, управлением по труду, занятости и социальной защите – учитель начальных классов. Почетный гражданин Чериковского района Андрей Медведев, работая председателем Чериковского райисполкома, продвинул сына, дочь и невестку на руководящие должности и обеспечил их комфортным жильем в Черикове. В замах председателя райисполкома – Дмитрий Рубан и Сергей Полуйчик. Это родственники в недавнем прошлом главы чериковской вертикали власти Николая Кодатенко. Их-то он и взял в районную госструктуру. Еще один зам – Анжела Новикова, выпускница земфака БГСХА (курирует социальную сферу), – также протеже чериковских «вертикальщиков».

Эту «цепочку» можно продолжить, дополнив ее, к примеру, руководителями ДРСУ № 215, УКПП «Чериковский жилкоммунхоз», ГЛХУ «Чериковский лесхоз». А вот и недавняя ставленница нового председателя райисполкома Михаила Космачева – Екатерина Лаберко. Выйдя из декретного отпуска, она сразу заняла должность главного ветврача ВСУ «Чериковская райветстанция», до этого по специальности не работая.

И все бы ничего, если бы кадры профессионально грамотно решали злободневные вопросы жизнедеятельности района и способствовали его продвижению из числа отстающих на передовые позиции.

Артем Семенов, 6tv.by