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В Минске столкнулись автобус и троллейбус

  • 8.02.2017, 17:26
Иллюстрационное фото/tut.by

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Пассажирский автобус и троллейбус столкнулись сегодня в Минске на улице Кижеватова, сообщил БелТА начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

"За медицинской помощью никто из пассажиров на данный момент не обращался", - добавил он. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13.20.

По данным ГАИ, автобус двигался в сторону улицы Рижской по улице Кижеватова в первой полосе. Водитель автобуса допустил столкновение с двигавшимся впереди троллейбусом маршрута №43, когда тот притормозил.

По предварительным данным, к ДТП привело несоблюдение дистанции до впереди движущегося транспортного средства.


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