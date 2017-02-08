На Слуцком сахарном заводе установят алкорамки 7 8.02.2017, 21:55

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Работников завода будут проверять на наличие алкоголя в крови.

Система бесконтактного дистанционного экспресс-теста состояния алкогольного опьянения алкорамка предназначена для оперативного контроля персонала на предмет употребления алкоголя на закрытых предприятиях, режимных объектах, автобазах, транспортных компаниях, добывающих предприятиях, компаниях, имеющее опасное производство, предприятия из области ТЭК, а также где нетрезвое состояние сотрудников ставит под угрозу безопасность человеческой жизни и безопасность производственного процесса в целом, сообщает slutsk24.by.

Для работы системы достаточно произвести выдох в сторону «рамки», далее система сама определит наличие выдоха, произведет анализ и выдаст результат проверки через секунду.

Система экспресс-теста позволяет определить наличие паров этилового спирта в выдохе человека за 1 сек. и готова к проведению следующего измерения уже через 1 сек.

Алкорамка снабжена автоматическим контролем наличия выдоха проверяемого человека, что позволяет осуществлять работу полностью в автоматическом режиме, и не требует обслуживающего персонала.

Алкорамка может работать автономно или может быть интегрирована с системой контроля и управления доступом на предприятие (например, с турникетной системой), что обеспечит полностью автоматический контроль персонала.