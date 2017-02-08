Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию Лапшина в Азербайджан 18 8.02.2017, 22:06

Данный шаг расценивается Алиевым как «проявление азербайджано-белорусской дружбы».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Лукашенко в связи с экстрадицией в Баку российского блогера Александра Лапшина. О содержании телефонной беседы двух лидеров сообщается на сайте главы Азербайджана, передает РБК.

«Ильхам Алиев поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусскую сторону за демонстрацию справедливой позиции и экстрадицию в Баку блогера Александра Лапшина», — отмечает пресс-служба азербайджанского лидера.

Данный шаг расценивается как «проявление азербайджано-белорусской дружбы» и «соблюдение верховенства закона и международных конвенций», подчеркивается в сообщении.

Лапшина экстрадировали в Азербайджан во вторник, 7 февраля. По прилете в Баку он был этапирован в следственный изолятор № 1 Минюста страны.

Баку обвиняет блогера, который является гражданином Израиля, России и Украины, в незаконном въезде в Азербайджан по украинскому паспорту. В 2013 году блогер был внесен в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну в связи с посещением непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, однако в июне 2015 года Лапшин посетил Азербайджан.

Генпрокуратура Азербайджана направила в Минск запрос об экстрадиции Лапшина в январе 2017 года. Белорусские власти решили выдать блогера, что вызвало резкую критику в Москве. После экстрадиции в Кремле заявили, что принимают все возможные меры для защиты Лапшина.

У посольства Беларуси в Армении проходят акции протеста в связи с выдачей Азербайджану блогера.