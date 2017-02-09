Контрабандисты на «льдинах» по Неману переправляли в Литву сигареты 9.02.2017, 22:28

Оригинальный способ контрабанды не спасли контрафактные белорусские сигареты.

По сообщению Службы охраны государственной границы Литвы 8 февраля на реке Неман около государственной границы Беларуси и Литвы, литовские пограничники вытащили 7,5 тысяч пачек контрабандных табачных изделий, которые располагались на плотах, передает grodno24.com.

Пограничники увидели подозрительные предметы, которые плыли по реке. С помощью служебного катера они были доставлены на сушу.

Как оказалось, контрабандисты сконструировали плоты, поставлены на круглый снег и лед, по-видимому, в попытке смоделировать льдину.

Пограничники обнаружили на плотах 30 пакетов, завернутые в полиэтилен. Из них 5 были образовали так называемые плоты, каждая из которых состоит из 6 соединенных между собой упаковок. Двое из них были оснащены GPS.

Контрабандисты хотели доставить таким способом в Литву 7480 пачек сигарет «Фест» и «Фест 7» с белорусскими акцизными марками.