Куда чиновники тратят народные деньги? 6 1.03.2017, 10:38

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Фото: AP/Сергей Гриц

Когда тратишь не свои деньги, велик соблазн «отщипнуть» кусочек побольше.

До 10% денег, потраченных на госзакупки, уходят напрямую на взятки и откаты. Еще около 10% расходов – потери, связанные с завышением цены, поставкой товаров ненадлежащего качества и товаров, которые не используются, отмечают авторы исследования «Государственные закупки из одного источника в Республике Беларусь: анализ и рекомендации», пишет «Завтра твоей страны».

– Порядка 90% контрактов и сделок, которые совершаются в сфере госзакупок в Беларуси, это закупки из одного источника. Через них тратится примерно 40-60% распределяемых в сфере госзакупок бюджетных денег. При этом вы никогда не увидите в открытом доступе ни приглашения к участию в такой процедуре, ни результатов процедуры такой госзакупки, – рассказывает руководитель проекта «Открытые закупки» в рамках проекта BIPART Владимир Ковалкин.

По данным исследования, на долю договоров по закупкам из одного источника приходится около 4,7 миллиарда рублей. Через госзакупки распределяется около 10% ВВП страны.

Некоторые положения законодательства позволяют переводить закупки с одним поставщиком в закрытую процедуру. Непрозрачность процедур закупок из одного источника мешает контролировать, как расходуются бюджетные деньги, отмечает соавтор исследования Галина Кашевская.

– Проблема в том, что законом не предусмотрена ответственность заказчика за нарушение принципов госзакупок. Если сравнить это с российским законом, то там именно заказчик несет ответственность за выбор поставщика, сравнение цен и прозрачность процедуры. Нет также законодательной возможности обжаловать процедуру закупки из одного источника, – комментирует Галина Кашевская.

«Законодательство в части закупок из одного источника содержит риски для возможных манипуляций, махинаций и коррупции при проведении госзакупок», — отмечается в исследовании проекта BIPART.

– Публичность и открытость размещенных на сайте по госзакупкам данных не означает полную подотчетность процедур госзакупок и не повышает доверие налогоплательщиков к заказчикам и правительству, – говорит эксперт.

Сложившаяся практика закрытости процедур, отсутствие полной прозрачности и подотчетности вместе с законодательными ограничениями по обжалованию закупок вне конкуренции и ответственности заказчиков создают хорошие условия для коррупционных схем и взяток, считают авторы исследования.

– Тема госзакупок – одна из самых коррупционноемких в любой стране. Это атмосфера, в которой чиновник тратит не свои заработанные деньги. А когда тратишь не свои деньги, велик соблазн от большой реки «отщипнуть» небольшой ручеек, – говорит Владимир Ковалкин.

По мнению экспертов, снизить коррупционные риски и сэкономить бюджетные деньги целесообразнее не столько через преследование и наказание нечистых на руку представителей госструктур и предприятий, сколько минимизацией таких возможностей. Учесть это можно в документе об изменениях в закон о государственных закупках, проект которого был принят в первом чтении «палатой представителей» в конце прошлого года.

Авторы исследования предлагают устранить двойственное толкование открытости и закрытости конкурсов и процедур по госзакупкам, исключить противоречия в различных законодательных документах, закрепить ответственность заказчиков и поставщиков товаров и услуг в рамках госзакупок, сделать все процедуры максимально прозрачными.

Нынешнее белорусское законодательство хорошо сработало бы в Швеции, где есть долгая история развития государственных структур и определенная этика госслужащих.

– В Беларуси же закрытые процедуры, наоборот, стимулируют чиновников к взяточничеству. А отраслевые министерства лоббируют сохранение госзакупок из одного источника, потому что им выгодно проводить такие процедуры, что свидетельствует о системности и иерархичности коррупции. Если эти процедуры будут отменены, исчезнет огромный источник обогащения, — говорит Владимир Ковалкин.

По мнению эксперта, в Беларуси, по примеру Грузии, стоит оставить всего две процедуры госзакупок: упрощенный аукцион и обычный. С четким указанием порогового значения расходуемых денег. А также сделать электронными абсолютно все закупки.

Конкуренция через аукционы и открытость, которая дает обществу возможность следить за тратой бюджетных средств, позволят сэкономить до 20% расходуемых через госзакупки денег налогоплательщиков и обеспечить в рамках госзакупок приобретение товаров и услуг надлежащего качества по наиболее низкой цене, отмечает экономист.

По данным Министерства финансов, до конца этого года может заработать новая информационная система по организации госзакупок, которая будет содержать всю открытую информацию по закупкам.

Министерство антимонопольного регулирования разработало предложение искать поставщиков для госзакупок не с минимальной ценой, от которой отталкиваются с предложениями, а с максимально возможной суммой, которую заказчик готов потратить за услугу или продукт. И если хотя бы один участник торгов предложит цену, которая укладывается в указанные рамки, то процедуру будут считать конкурентной без перехода в формат закрытой сделки с одним поставщиком.