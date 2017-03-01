В Дзержинске кондуктор высадил 10-летнюю школьницу на окраине города 133 1.03.2017, 12:59

4,027

иллюстрационное фото

Кондуктор высадил Яну за то, что у девочки не было с собой справки об учебе в школе.

В Дзержинске кондуктор высадил десятилетнюю школьницу из автобуса, потому что у девочки не было справки об учебе. Яна возвращалась от тети домой, ехала из одного конца города в другой на автобусе № 1, пишет tut.by.

Инцидент произошел в воскресенье, около 16.20. Маршрут автобуса круговой, проходит по окраине Дзержинска — именно там и высадили девочку. Яна не понимала, в какую сторону ей идти, растерялась и расплакалась. Спросить, где она находится, было не у кого, девочка позвонила маме, которая ждала ее на остановке у дома, и та поехала ей навстречу.

— Дочь забыла в тот день справку, но ведь нельзя из-за этого высаживать ребенка в чистом поле! — возмущается мама Яны Илона. — В тот день шел снег, когда я добралась до Яны, она была вся продрогшая и мокрая. Я просила ее узнать у прохожих, где она, а она мне ответила: «Мамочка, тут никого нет».

По мнению Илоны, высаживать ребенка нельзя, ведь на дороге может случиться что угодно.

— Сегодня дочери на танцы, и она пять раз, я не преувеличиваю, переспросила, не высадят ли ее, и спросила, может, ей взять с собой деньги и купить талон. Дочь напугана. Разве это нормально? — говорит Илона.

Мама Яны на следующий же день написала заявление в парк № 15 ОАО «Миноблавтотранс». Директор парка Сергей Петлицкий, по ее словам, сразу же извинился за инцидент.

— Он сказал, что это не первый случай, и в январе уже ссаживали ребенка. И среди работников была проведена разъяснительная беседа о том, что детей нельзя высаживать из транспорта. Но, видимо, это было сказано мягко, так как буквально через месяц все повторилось. Поэтому я написала заявление и в горисполком.

— Действительно, я давал кондукторам распоряжение не высаживать детей. Всякое бывает, ну забыл справку, но высаживать нельзя. Сейчас я попросил всех работников написать объяснительные. В четверг мы соберем собрание и пригласим на него маму с девочкой, чтобы она опознала кондуктора. Когда мы выясним точно, кто это сделал, к нему будет применено дисциплинарное взыскание и объявят выговор, — сказал Сергей Петлицкий.

Директор подтвердил, что подобный случай в парке был в январе, но там были «другие обстоятельства».