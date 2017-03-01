С 1 марта значительно подорожала коммуналка 1.03.2017, 17:13

Сегодня были подняты тарифы на газ, свет и тепло.

Правительство с 1 марта проиндексировало субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, пишет belmarket.by.

Тариф на тепловую энергию повышен с 15,6098 рубля за 1 Гкал до 15,6722 рубля.

Кубометр газа в домах и квартирах со счетчиками и отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить 9,11 копейки, летом — 28,53 копейки. Для квартир без газовых отопительных приборов — 28,53 копейки. Для пользователей без счетчиков, но имеющих газовую плиту будут взимать 2,26 рубля в месяц с человека.

Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 6,53 руб. за кубометр.

Кубометр газа в квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, будет стоить 3,69 руб.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, но нет приборов индивидуального учета расхода газа, в отопительный период придется платить 45,13 копейки. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, в летний период – 16,92 копейки руб.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить 1,6277 руб., в летний период – 0,7608 руб. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубометр также будет стоить 0,7608 руб.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр сжиженного газа составит 2,26 руб. с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения кубометр сжиженного газа будет стоить 6,44 руб., при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 3,02 руб.

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы в отопительный сезон составит 5,3438 руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, летом – 0,7608 руб. Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит 0,5404 руб. Баллон, таким образом, будет стоить 11,35 руб.

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит 0,1013 руб.за кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) – 0,0708 руб. за 1 кВт.•ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – 0,2027 руб. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,0834 руб. за 1 кВт.•ч, в остальное время суток – 0,155 руб.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2017 г.